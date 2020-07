La Guilde du jeu vidéo du Québec annonce un plan d’action contre le harcèlement et pour l’inclusion des diversités

La Guilde du jeu vidéo du Québec prépare des mesures pour contrer le harcèlement et favoriser l’inclusion

C’est aujourd’hui que la Guilde du jeu vidéo du Québec, l’organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d’enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec, annonce un plan d’action. Ce dernier vise à combattre le harcèlement de toute sorte mais aussi à favoriser l’inclusion des diversités au sein des studios.

C’est bien évidemment en réaction à l’affaire Ubisoft et à la résurgence du mouvement #metoo sur Twitter notamment que ce plan d’action intervient mais pas que. Cette démarche intervient également suite à la publication du rapport de recherche réalisé par TECHNOCompétences qui dressait le portrait de l’état de la situation du harcèlement au travail en technologie au Québec. Cela dit nous n’avons pas de mesures concrètes à vous partager. La Guilde parle en effet de « contribuer à outiller ses membres, les sensibiliser et les renseigner sur les meilleures pratiques. » ou encore « être en mesure d’attirer davantage de femmes, de membres des communautés LGBTQ+, de noirs, d’autochtones et de personnes de couleur. »

On connait aussi l’objectif du plan, qui est de « (inclure) l’élaboration de formations en ressources humaines, d’un programme d’aide aux employés, de manuels de l’employé ainsi que la création d’une campagne de sensibilisation à l’intention de l’industrie. (…) (inclure) également des pistes d’actions favorisant l’inclusion et la diversité au sein des équipes. »

On espère que ce plan d’action se mettra en place rapidement tant l’industrie en a besoin.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca