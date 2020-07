Genki Covert Dock: un dock miniature non-officiel pour Nintendo Switch

Le fabricant Genki propose un dock miniature pour Nintendo Switch

Désormais disponible, le dock miniature (10 fois plus petit que l’officiel) pour Nintendo Switch proposé par Genki est très séduisant. En effet, il propose tout ce fait le dock officiel mais dans un adaptateur secteur: une prise USB-C pour recharger la console, une prise HDMI pour la diffuser sur un écran, et même une prise USB-A pour les accessoires comme recharger une manette Pro. Il s’agissait, en outre, du projet gaming le plus financé sur Kickstarter l’année passé.

Pour s’en servir, rien de plus simple, il suffit de brancher le Covert Dock a une prise de courant, brancher la Nintendo Switch via la prise USB-C, et enfin raccorder votre écran avec un câble HDMI.

Comme vous l’aurez compris, cet instrument est versatile. Pas besoin d’avoir une console pour s’en servir. Vous pouvez l’utiliser pour diffuser l’image de votre ordinateur portable ou de n’importe quel accessoire que vous pouvez brancher via le port USB-C. Téléphone intelligent, tablette et bien d’autres pourront désormais être diffusés sur n’importe quel écran HD.

Disponible sur le site de Genki, le Covert Dock vous coûtera 120$ frais de port compris.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca