Dans Marvel’s Avengers, Spider-Man est exclusif aux consoles de Sony

Le super-héros Spider-Man, sans doute l’un des plus connus de tous les temps, demeurera sur les consoles de Sony. Du moins, c’est ce que nous apprenons aujourd’hui de la part de Square Enix et du studio Crystal Dynamics. Leur jeu Marvel’s Avengers, qui entrera bientôt en phase bêta, comptera bel et bien sur la présence de l’homme-araignée. Toutefois, seuls les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront incarner le populaire personnage.

C’est en 2021 que Spider-Man sera ajouté à la sélection de super-héros dans Marvel’s Avengers. Le téléchargement gratuit a de quoi faire grincer des dents et donner du jus à tous ceux qui, à tord et à raison, militent contre les exclusivités. Celle-ci a un précédent puisque Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games a été développé en exclusivité sur PlayStation 4. N’empêche, limiter l’accès à un personnage aussi important est dommage et me donne des flashbacks de Soul Calibur.

Pour son introduction dans Marvel’s Avengers, Spider-Man sera accompagné d’un événement spécial in-game. Crystal Dynamics définit cet événement comme une multitude de défis uniques qui mettront à rude épreuve les capacités de l’homme-araignée.

Pour rappel, Marvel’s Avengers est prévu sur PC (Steam, Stadia), PlayStation 4 et Xbox One le 4 septembre. Une version destinée aux consoles PlayStation 5 et Xbox Series X suivra à temps pour les Fêtes.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca