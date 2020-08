Xbox Game Pass: État des lieux

Xbox Game Pass: entre controverses et progrès

Cette chronique a été réalisée avec un code Xbox Game Pass Ultimate généreusement fourni par Microsoft Canada.

Annoncé pour la première fois en 2017, le Xbox Game Pass est un service d’abonnement pour la console de Microsoft (désormais disponible en bêta sur PC). D’ailleurs, éliminons tout de suite l’idée reçue qu’il s’agit d’un système à la Netflix. Le service de Microsoft n’est pas un service de streaming. Tous les jeux doivent être téléchargés avant de pouvoir être utilisés. La différence est de taille.

Si le service a été globalement bien accueilli, il a tout de même généré quelques controverses. La plus importante étant que certains gros titres exclusifs sont disponibles dans le catalogue dès leur lancement. Les magasins spécialisés ont donc vu l’arrivée de service d’un très mauvais œil. Ils avaient peur que les joueurs délaissent leurs échoppes au profit d’un service entièrement numérique. Mais la fracture n’est pas si réelle et les utilisateurs préférant leur version physique et tangible sont toujours là.

Premier dans le champ de bataille

Si PlayStation a ouvert la marche avec des jeux « gratuits » pour les abonnés à son service PS+, Xbox a marqué un grand coup avec le Xbox Game Pass. Certes le PlayStation Now était déjà disponible depuis un moment (2014), mais il était tellement instable, ne proposant que de la diffusion en continu (streaming), qu’il ne jouait pas dans la même cour.

Dès le départ, le Xbox Game Pass proposait plus d’une centaine de jeux à télécharger. Ce nombre restera le même avec des titres qui vont et qui viennent, cette fois-ci à la manière de Netflix ou du PS Now.

Des jeux pour tous

De la même manière que le PS Now, le Xbox Game Pass offre des jeux pour tous les goûts et de tous les genres. Vous souhaitez un jeu solo long et prenant? The Witcher III Wild Hunt et Final Fantasy XV sont là pour vous. Vous aimez découvrir des jeux indies? En ce moment vous avez accès à Neon Abyss, Enter the Gungeon, Kona, et bien d’autres. Un peu de rétro pour aller avec ça? Le Xbox Game Pass a présentement Final Fantasy IX, Fable, Panzer Dragoon Orta par exemple.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas le choix qui manque. Quelle que soit votre envie du moment, vous pouvez être certain que le Xbox Game Pass pourra la combler.

Ces jeux pour tous sont également l’occasion de signaler qu’il n’est nul besoin de posséder une Xbox One pour profiter du service. En effet, il est également disponible sur PC pour un peu moins cher mais avec un peu moins de jeux.

Un tarif unique pour tous les services Xbox

Lorsque nous avons débuté la rédaction de cette chronique, Microsoft proposait encore l’abonnement d’un an au Xbox Live Gold. Ce n’est désormais plus le cas et la meilleure offre reste donc le Xbox Game Pass Ultimate à 16,99$ par mois. Mais si c’est votre première fois avec ce service, vous pourrez en profiter pour seulement 1$ pour le premier mois.

En parlant de tarif, l’un des autres avantages de ce service est d’offrir un rabais de 20% sur l’ensemble du catalogue Xbox Game Pass mais aussi 10% de réduction sur les contenus téléchargeables. C’est généreux.

Rajoutons que peu avant de publier cette chronique, Microsoft a annoncé que son service xCloud serait disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate dès le 15 septembre 2020 et fonctionnera même sur téléphones intelligents et tablettes Android. Il va donc se rapprocher du service de PlayStation et peut-être même le dépasser, qui sait?

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca