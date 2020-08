Critique – Fall Guys: Ultimate Knockout

Qui n’a jamais rêvé de participer à Wipeout? Si seulement on pouvait y jouer sans avoir besoin de se mettre en forme et de perdre la face à la télévision! Le rêve est enfin devenu réalité avec Fall Guys: Ultimate Knockout, un jeu de style battle royale franchement rigolo.

Le concept est simple: 60 joueurs s’affrontent dans une série d’évènements jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Les épreuves consistent souvent en un parcours à obstacle à la Wipeout (l’émission de télé, pas le jeu de course), composé de plateformes instables, de portes coulissantes, de disques qui tournent, bref, tout pour vous faire chuter dans le néant infini qui vous attend en dessous. Une fois que le nombre prédéterminé de joueurs franchissent la ligne d’arrivée, les autres sont éliminés!

On trouve aussi une panoplie de défis en équipe, qui vous demandent de ramener les oeufs ou des ballons géants dans la section de votre couleur, sauter au travers des anneaux pour marquer des points, pousser un ballon au travers un labyrinthe, etc. Finalement, on y trouve aussi quelques niveaux uniques de mémorisation, de survie sur des plateformes qui disparaissent, un jeu de tag, et quelques autres surprises.

Fall Guys contient un nombre respectable de 25 épreuves distinctes. Les développeurs nous promettent qu’ils en ajouteront gratuitement d’une façon régulière, de sorte à garder l’expérience fraîche, des mois après la sortie.

Il ne manque donc pas de contenu, mais j’avouerais qu’il est plutôt difficile d’y jouer des heures durant sans ressentir une répétition. Je mets la faute sur le menu principal, où on ne peut sélectionner qu’une seule option: jouer. Peut-être qu’un mode supplémentaire avec des évènements spéciaux aurait pu briser le cycle éternel de «mourir, recommencer, mourir, recommencer», qui nous donne parfois envie de prendre une pause.

Mais je ne retiens pas ça contre lui, bien au contraire. En fait, Fall Guys: Ultimate Knockout remplit à merveille sa proposition de départ. C’est facile à prendre en main et c’est amusant pour tout le monde.

Un battle royale pour tous, réellement

Il y a une partie de moi qui redoute que ce plaisir ne soit que temporaire… J’ai peur que dans quelques mois, une communauté ultra-compétitive prenne d’assaut Fall Guys et tente d’éliminer l’aspect accessible et amusant en le transformant en eSport hermétique, exploitant le moindre bug.

C’est pourquoi j’appuie à 100% son contrôle un peu boiteux: c’est fait pour que tout le monde soit sur le même pied d’égalité. Pas de joueur professionnel qui arrive systématiquement premier parce qu’il est un expert du platforming ou qu’il a appris les niveaux par coeur, puisque tout est si aléatoire et instable. Après tout, ce serait ridicule de se plaindre que son personnage tombe trop souvent dans un jeu qui s’appelle littéralement «Fall Guys».

Du multijoueur en ligne sans haine, est-ce possible?

Avouons-le: le multijoueur en ligne, c’est souvent toxique. On y croise des adversaires élitiste, mauvais gagnant ou immature, qui transforment souvent le plaisir en frustration.

Heureusement, Fall Guys élimine ce problème grâce à l’absence de chat audio. À quoi servirait-il, de toute façon? On se retrouve donc au centre d’une foule de personnages mignons et maladroits, dans un décor coloré et jovial: impossible de ressentir la moindre rage, même quand vous perdez la partie pour une question de secondes.

Le système de récompense aide aussi à passer par-dessus nos défaites, puisqu’on reçoit des points d’expérience et de la monnaie même si on est éliminé. Pour chaque niveau d’expérience atteint, on débloque un costume, une danse, ou encore plus d’argent que nous pouvons dépenser dans la boutique d’items cosmétique.

Il est aussi possible d’inviter des amis et faire les épreuves en leur compagnie. On nous dit que le jeu est fait pour tenter de vous garder ensemble pour les jeux en équipes. Pour le moment, il n’y a pas de multijoueur local. Sur le hub de communauté Steam, le développeur a spécifié qu’ils l’ont testé, mais que l’écran partagé nuisait grandement à la performance du jeu, c’est pourquoi ce mode n’a pas été inclus.

Parlant de performance, l’expérience est beaucoup plus fluide sur PC. Sur PS4, le screen-tearing est souvent présent dû au manque de V-Sync, mais ça reste tout à fait jouable.

Un lancement plutôt difficile

Bonne nouvelle: Fall Guys est déjà un succès! Grâce à son apparition sur PlayStation Plus dès le premier jour, il s’est fait remarquer et a attiré une grosse foule de joueurs.

Mauvaise nouvelle: c’était beaucoup plus de joueurs que les développeurs avaient prévus initialement. Comme la majorité des lancements de jeux en ligne, le premier jour était plutôt catastrophique. Déconnexion, long temps d’attente, perte de récompenses gagnées… À un moment, les serveurs ont été complètement fermés pendant 2 heures, question de s’ajuster à cette foule étonnamment nombreuse. Ne vous laissez pas décourager par ceci: tout ne peut aller qu’en s’améliorant. 2 jours après le lancement, c’est déjà beaucoup mieux.

Un pari unique, mais réussi

Alors que la fatigue des battle royale commençait à se faire sentir, Fall Guy: Ultimate Knockdown a réussi à utiliser le concept d’une manière unique, amusante et accessible. Les détenteurs d’un abonnement PlayStation Plus se doivent de l’essayer. Pour les autres, c’est un 20 dollars bien investi, si le concept de base vous plaît, bien sûr.

Verdict Les plus Courtes parties, idéales pour une petite dose de gaming excitante

Amusant à souhait, la frustration est gardée à un minimum

Accessible: tout le monde a la chance d’arriver premier

Épreuves variées. La sélection grandira grâce à des mises à jour gratuites Les moins Les complétionnistes vont s’arracher les cheveux!

Des problèmes de serveurs au lancement maintenant réglés

Musiques répétitives (mais ce n’est pas vraiment grave) Note finale



9 / 10





Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca