High Score: un documentaire en 6 parties sur Netflix sur l’âge d’or du jeu vidéo

High Score nous racontera l’histoire de l’âge d’or jeu vidéo

Des documentaires sur le jeu vidéo, il y en a beaucoup. Histoire, Esports, développement, ce n’est pas ce qui manque. Netflix en rajoute un à paraitre le 19 août sur sa plateforme, High Score. Ces deux mots sont synonymes de l’âge d’or du jeu vidéo et ça tombe bien car c’est exclusivement sur cette période que le documentaire se base.

On pourra en apprendre plus sur les débuts du médium jusqu’à sa renaissance en occident grâce à Nintendo et à SEGA. De plus, on aura droit à des interventions de créateurs tels que Nolan Bushnell (co-fondateur d’Atari), Naoto Ôshima (co-créateur de Sonic), Toru Iwatani (créateur de Pac-Man) ou encore Howard Scott Warshaw (programmeur d’ET sur Atari 2600). Mais ce n’est pas tout, et les fans de Nintendo seront ravis, car le documentaire sera narré par nul autre que Charles Martinet, la voix de Mario (et d’autres personnages).

Rendez-vous le 19 août pour notre verdict car nous ne vous cacherons pas que nous sommes sceptiques.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca