6 raisons de passer ou de rester sur Nintendo Switch malgré l’arrivée de nouvelles consoles

Depuis la Wii et la DS, Nintendo joue un rôle bien particulier dans le paysage vidéoludique mondial. Non seulement il s’agit du plus ancien constructeur encore en activité, mais il se place en marge des autres. Finie la course à la puissance et à l’hyperréalisme. La firme de Kyoto entend bien capitaliser sur ses licences phares que sont Mario et Pokémon pour n’en citer que deux.

Après l’accident industriel qu’a été la Wii U, Nintendo est repartie sur de bons rails avec la Nintendo Switch. Malgré quelques accrocs (« joycon drift »), la console hybride est la meilleure sur le marché. Aucune raison de dépenser plus de 500$ dans une console de nouvelle génération quand on peut avoir une Switch pour la moitié du prix. Laissez-moi vous dire pourquoi.

L’accès à de vraies exclusivités

Si les autres constructeurs que sont Microsoft et Sony propose des exclusivités, elles restent dans le même domaine: action, hyperréalisme/photo-réalisme, jeux axés sur la narration, ou bien des mondes ouverts. Et ça ne va pas s’arrêter pour la prochaine génération puisque de nombreuses suites de ces titres phares sont d’ores et déjà prévues.

Mais surtout nombre de ces titres sont disponibles sur PC comme Death Stranding ou Horizon Zero Dawn. Alors que pour retrouver les jeux Nintendo ailleurs, bonne chance. Et je ne parle pas des tentatives opportunistes sur mobiles.

Mais où trouver des jeux de plateforme aussi maîtrisés que Super Mario Odyssey, des JRPG aussi prenants que Xenoblade Chronicles, des aventures aussi gratifiantes que The Legend of Zelda Breath of the Wild? Une compétition aussi féroce que sur Tetris 99? La réponse est simple: sur Nintendo Switch et nulle part ailleurs.

Crédit: Nintendo Life

Pouvoir jouer où on veut quand on veut

L’autre attrait indéniables de la Nintendo Switch est son côté hybride qui permet de jouer aussi bien dans le confort de son salon que n’importe où ailleurs. Certains me diront que Sony le permet avec la PS Vita qui peut « streamer » la PS4 mais à condition que cette dernière soit à proximité. Ou bien que l’expérience Xbox arrive sur mobiles Android avec xCloud. Certes, mais ça reste une expérience différente.

Dans le cas de la Nintendo Switch, la console a été pensée pour ce cas de figure précis. A fortiori dans le cas de la Nintendo Switch Lite. Quel plaisir que de pouvoir profiter des vraies exclusivités que l’on soit en route pour le travail, aux toilettes (il faut regarder la vérité en face), ou simplement dans son lit juste avant de dormir. Le meilleur des deux mondes et surtout le choix laissé au joueur. C’est ça, la différence Nintendo.

De vraies propositions de gameplay

Pour pousser un peu plus loin sur les exclusivités, rappelons-nous que Nintendo en profite toujours pour penser ses jeux différemment. L’idée est de proposer une expérience vue nulle part ailleurs. La majeure partie du temps, c’est une franche réussite.

La mécanique de la casquette dans Super Mario Odyssey: unique; la chasse et la capture de Pokémon et les combats à plusieurs pour maximiser les chances de réussite: seulement sur Nintendo Switch; un jeu de tactique accessible rassemblant les univers de Mario et des Lapins Crétins: inutile de chercher ailleurs. On pourrait continuer comme cela pendant des heures mais je pense que vous comprenez l’idée. Les expériences de jeu uniques sont sur Nintendo Switch avant tout. Oui, oui, même 1, 2, Switch.

La seule console à cartouche sur le marché

Bien que cette lubie ait des limitations certaines, il reste que la Nintendo Switch est la seule et unique console de jeu à cartouche sur le marché. On pourrait inclure la PS Vita mais comme elle a été abandonnée par son constructeur, elle ne rentre plus dans la catégorie.

Les jeux physiques sont importants pour de nombreux joueurs et Nintendo a compris que l’autre attrait était de jouer le plus rapidement possible. En effet, l’un des avantages des cartouches est de réduire les temps de chargement, la seule véritable plaie du jeu vidéo moderne. Ce n’est pas un luxe tant on perd un temps précieux à attendre. Mais heureusement sur Nintendo Switch, ces temps sont amoindris.

Crédit: Wikipédia

Mémoire extensible grâce à des cartes micro SD abordables

Les cartouches sont un excellent moyens de contrer (dans une certaine mesure) les temp de chargements mais elles restent un format qui a ses limites. Notamment en termes d’espace de stockage. Il en va de même pour la console qui dispose de base de 32 GB. Mais, comme Nintendo pense à tout, on peut augmenter cet espace de stockage par le biais de cartes micro SD qui sont maintenant plus qu’abordables.

Un simple tour chez le géant Amazon et en quelques jours (voire un jour pour les abonnés Prime), vous avez doublé, triplé ou quadruplé l’espace de votre console. C’est autre chose que le disque dur propriétaire qu’on s’apprête à avoir sur Xbox One et le disque dur SSD de la PS5. Comme toujours, Nintendo fait dans la simplicité et l’accessibilité. Il faut que même ta grand-maman sache comment changer une carte SD.

Crédit: Amazon.ca

Une console automatiquement 2 joueurs

Enfin, terminons en disant que la Nintendo Switch, dans sa version de base, est automatique une console 2 joueurs avec deux manettes intégrées d’office. Eh oui, les joy-con détachables permettent de partager sa console sur le pouce et de profiter de la majorité des jeux du constructeur à deux. De plus, un simple adaptateur permet d’utiliser ses manettes GameCube pour Super Smash Bros. Ultimate. Là où la PS5 par exemple ne supportera les manettes PS4 que pour les quelques jeux PS4 rétrocompatibles.

Le seul problème c’est qu’il est présentement compliqué de trouver des Nintendo Switch neuves en magasin. Les Nintendo Switch Lite sont un excellent compromis mais vous ne pourrez pas en profiter sur votre TV. Patientez donc encore un peu. On vous garantit que vous ne le regretterez pas.

Crédit: GamesMeta

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca