Le MEGAMIGS en format virtuel cet automne

Au Canada, MEGAMIGS est un rendez-vous par excellence pour les professionnels de l’industrie du jeu vidéo. L’édition 2020 de cet événement d’envergure se déroulera en deux temps : le volet carrières et formations se tiendra les 25 et 26 septembre alors que le volet développement des affaires, conférences et vitrine de l’industrie se tiendra pour sa part les 12 et 13 novembre.

L’édition 2020 du MEGAMIGS sera entièrement diffusée en ligne et se concentrera sur l’aspect recrutement avec près de 2000 emplois à pourvoir dans l’industrie du jeu vidéo en 2021. Les étudiants pourront notamment présenter leurs portfolios à des vétérans alors que les curieux seront en mesure de s’informer à la source : en apprendre davantage sur les métiers de l’industrie, les différents programmes de formation offerts et comment démarrer son parcours.

Le contexte actuel de pandémie mondiale oblige les organisateurs à réinventer leur façon de faire. Le but est d’offrir une programmation MEGAMIGS tout aussi riche que par le passé. « Le MEGAMIGS demeure l’un des événements incontournables du jeu vidéo à l’international. À l’image de notre industrie hautement créative, en collaboration avec Productions Kaliko, nous avons su innover et repenser l’organisation d’un événement pertinent et porteur pour notre secteur », a affirmé Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec.

« Les entreprises montréalaises ont fait preuve de beaucoup de résilience au cours des derniers mois afin de traverser cette crise sans précédent. L’innovation a été au cœur des solutions alors que plusieurs entreprises et événements ont choisi de poursuivre leurs activités en mode virtuel. Je tiens à saluer le travail accompli par l’équipe du MEGAMIGS qui nous propose, cette année, une édition toute spéciale. Alors que nous devons tous nous unir pour assurer la relance économique de la métropole, il est primordial de pouvoir compter sur des événements porteurs comme le MEGAMIGS pour faire rayonner Montréal, une des capitales mondiales du développement du jeu vidéo », a affirmé la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

Pour de plus amples détails, visites le site officiel : https://megamigs.com/fr/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca