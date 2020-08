The Last of Us Part II: mode Grounded, Permadeath et modificateurs pour la nouvelle mise à jour

Une mise à jour chargée pour The Last of Us Part II

Révélée par les nouveaux trophées ajoutés il y a peu, la nouvelle mise à jour 1.05 pour The Last of Us Part II est très riche. Elle inclut le fameux mode de difficulté Grounded, déjà présent dans le premier volet. Cette fonction désactive le mode écoute, triple les dégâts que vous recevez des coups ennemis, désactive le HUD et rend les ressources encore plus rares qu’elles ne le sont déjà. Mais si vous avez envie d’aller plus loin, vous pouvez aussi activer la fonction Permadeath. Avec cette dernière vous n’avez droit qu’à une seule et unique chance. Si vous mourez, vous recommencez tout au début. À l’ancienne comme diraient certains.

Crédit: Sony

Mais ce n’est pas tout. De la même manière que dans Uncharted 4, des modificateurs de gameplay et cosmétiques sont de la partie. On peut, par exemple, activer un mode miroir qui inverse le monde (horizontalement); avoir des munitions infinies, tuer en un coup avec les armes à feu et/ou avec les armes de corps-à-corps; ou bien encore modifier les graphismes et l’audio.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca