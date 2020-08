Halo Infinite repoussé à 2021!

Master Chief ne sera pas au rendez-vous en novembre

L’information vient de tomber, Halo Infinite, que l’on attendait de pouvoir tester en même temps que la (les?) nouvelle console de Microsoft, est repoussé à l’an prochain. Dans un message publié sur les réseaux sociaux dédiés au jeu, les développeurs de 343 Industries disent qu’ils ont besoin de plus de temps pour peaufiner leur titre. Et si on en juge tous les memes qui ont fleuri sur Internet à la suite de la diffusion du mois dernier, on comprend. Et on se remémore l’adage de Shigeru Miyamoto: un jeu repoussé a des chances d’être bon, tandis qu’un mauvais jeu sorti restera toujours mauvais. L’épidémie de COVID-19 est également invoqué car il est vrai que l’on vit une situation inédite en ce moment.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Mais cela reste un coup dur pour Microsoft qui comptait sur ce nouveau volet de sa licence phare pour en mettre plein la vue aux joueurs. Malheureusement pour les fans, il faudra encore patienter. Une excuse de plus pour jouer à Yakuza: Like a Dragon qui sera, lui, disponible day one.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca