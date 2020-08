Dead Cells présente sa mise à jour Barrels o’ Fun

Les studios Evil Empire et Motion Twin ont annoncé une toute nouvelle mise à jour pour le roguelike Dead Cells. Barrels o’ Fun introduit plusieurs éléments majeurs tels le biome The Derelict Distillery, des ennemis inédits et des armes redoutables à débloquer.

De plus, le contenu Barrels o’ Fun ajoute des barils explosifs dispersés un peu partout dans le biome The Derelict Distillery. Ils explosent et infligent énormément de dégâts une fois touchés : la prudence est de mise! Ce danger imminent peut aussi être utilisé pour mener en déroute les ennemis, suffit de bien prendre connaissance de l’environnement.

Outre ces ajouts significatifs du côté gameplay, Evil Empire et Motion Twin ont fait appel au musicien Yoann pour composer une nouvelle trame sonore. Celle-ci s’inspire du style chiptune caractéristique de l’époque 8-bit avec la Nintendo NES par exemple.

La mise à jour Barrels o’ Fun de Dead Cells est disponible dès maintenant sur PC (Steam) au coût de 17,99 $, soit un rabais de 40 % par rapport au prix annoncé de 29,99 $. La promotion est en vigueur jusqu’au 24 août. Les joueurs qui préfèrent jouer sur PlayStation 4, Switch ou Xbox One devront attendre un peu plus tard cet été avant de pouvoir tester ce contenu.

Bande-annonce : DLC Barrels o’ Fun pour Dead Cells

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca