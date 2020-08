Découverte Kickstarter : Len’s Island

Depuis 2009, la plateforme de financement participatif Kickstarter a fait naitre des centaines de projets vidéoludiques. Les chroniques « Découverte Kickstarter » mettront de l’avant les projets de jeux vidéo / jeux de société qui sont présentement en recherche sur financement sur la plateforme. Cette semaine, le jeu vidéo Len’s Island !

Objectif : 32 005 $

Fin de la demande de financement : 23 août 2020

Le concept est simple : Vous arrivez sur une île inconnue afin d’y commencer une nouvelle vie. Len’s Island se veut un mélange entre le jeu de simulation, où vous devez construire, cultiver et explorer afin de survivre, et les jeux dungeon crawler similaire à Diablo. Tout ça avec des graphismes / géométrie simples et colorés, avec une vue isométrique similaire à XCOM ou SimCity.

Vous aurez la chance de construire la maison de vos rêves et même d’y ajouter des éléments de décorations ou de repeindre les murs à votre guise. Il y aura aussi de nombreux donjons à explorer, où vous aurez à combattre des créatures maléfiques. Les ressources que vous récupérerez dans vos quêtes vous permettront d’agrandir votre ferme et d’y cultiver des aliments plus rares. Finalement, il vous faudra aider les autres villageois de l’île si vous voulez avoir une chance sur survivre…

Le jeu est en développement depuis déjà 3 ans par la petite équipe du Flow Studio, un studio indie basé à Brisbane en Australie. Si tout va bien, Len’s Island devrait être disponible pour mars 2021 sur PC et Mac via Steam. Mais l’équipe ne ferme pas la porte à sortir le jeu sur d’autres consoles…

Contributions disponibles :

10 $ – Supporter le projet (Démo + Nom dans le générique de fin)

38 $ – Copie numérique du jeu via Steam (PC ou Mac)

53 $ – 2 copies numériques du jeu via Steam (PC ou Mac)

81 $ – Votre nom sur la « Founders Stone » dans le jeu + objets exclusifs

124 $ – Testeur pour la Béta

408 $ – Aider au design d’une arme pour le jeu

528 $ – Aider au design d’un personnage pour le jeu

815 $ – Aider à la création d’une quête annexe pour le jeu

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca