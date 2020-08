Ghost of Tsushima: Legends annoncé

Vous avez apprécié comme nous le jeu de samouraïs Ghost of Tsushima? Tant mieux alors puisque Sony et Sucker Punch ont annoncé Ghost of Tsushima: Legends, un nouveau mode multijoueur pour le jeu qui fait sensation sur PlayStation 4.

Prévu plus tard cette année, ce contenu gratuit proposera une expérience de jeu complètement différente. Le protagoniste Jin ne sera pas en vedette et laissera sa place à quatre combattants qui ont bâti leur réputation de légende à travers Tsushima.

« Legends est ensorcelant et fantastique avec des zones et des ennemis inspirés par des contes ou de la mythologie japonaise. L’accent est mis sur le combat coopératif et l’action », a écrit le concepteur de jeu Darren Bridges de Sucker Punch sur le site officiel de Sony.

Dans Ghost of Tsushima: Legends, les joueurs coopéreront en groupes de 2 à 4 combattants. Au total, ils pourront choisir parmi les classes de personnages suivantes : assassin, chasseur, ronin et samouraï. Chacune sera associée à des habiletés propres et ses avantages distinctifs.

À deux joueurs, des scénarios coopératifs seront disponibles avec une tournure magique qui n’était pas vraiment présente dans le jeu principal. À quatre joueurs, il y aura des missions de survie par vagues où vous affronterez entre autres des monstres « Oni » aux pouvoirs surnaturels.

Bande-annonce de Ghost of Tsushima: Legends





Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca