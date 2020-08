Vers un remake de Prince of Persia?

Après l’ajout du personnage Sam Fisher de Splinter Cell dans la plus récente mise à jour de Rainbow Six Siege, Ubisoft semble ne pas avoir oublié son passé et nous préparerait un remake de l’une de ses plus vieilles franchises, à savoir Prince of Persia. Même si le premier cas de figure n’assure en rien la venue d’un nouvel opus (ce qui serait étrange avouons-le), il y a plus de raisons de croire qu’un Prince of Persia est une option dans un futur proche.

Le détaillant guatémaltèque MAX a fuité l’information en premier, citant un remake de Prince of Persia à venir au mois de novembre 2020 sur PlayStation 4 et Switch. Pas le tout premier jeu sorti en 1989, mais plus vraisemblablement Prince of Persia: The Sands of Time qui est lui-même daté de 2003.

Ubisoft et les leaks, c’est un peu comme les doigts de la main : indissociables. Pourtant, la rumeur a été accueillie avec un certain scepticisme. Encore à l’heure d’écrire ces lignes, rien n’est prouvé. Mais la confirmation voilée du réputé journaliste Jason Shreier a changé la donne aux yeux de bien des fans.

« Les détaillants de jeux vidéo aiment bien fuiter les annonces surprises d’Ubisoft », a-t-il écrit sur Twitter.

Pas une confirmation, mais c’est tout comme. La liste de franchises « perdues » d’Ubisoft prend du mieux. Prince of Persia et Splinter Cell sont les deux gros morceaux qui brillent par leur absence et le studio semble prêt à leur offrir une deuxième vie.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca