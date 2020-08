Première publicité PlayStation 5 pour Sony

Sur son blogue officiel, Sony nous partage une première publicité vidéo par rapport à sa future console PlayStation 5.

« Dans notre première publicité mondiale pour la console PS5, vous verrez toutes ses nouvelles fonctionalités prendre vie à travers les yeux d’une jeune femme et de ses mouvements. Tout commence alors qu’elle traverse un lac gelé et sent la glace craquer sous ses pieds. Le personnage, à l’affût du danger, est surpris par la révélation-choc d’un kraken qui émerge de la surface glacée et qui démontre la réactivité haptique que vous pourrez vivre avec la manette sans fil DualSense pour la console PS5 », a écrit Mary Yee, vice-présidente du marketing global à Sony Interactive Entertainment (SIE).

Les développeurs vantent les mérites de la PlayStation 5

Plusieurs créateurs de l’industrie ont pris position concernant le développement de nouveaux jeux sur PlayStation 5. Par exemple, Brian Horton, directeur créatif à Insomniac Games nous explique que la technologie DualSense sera utilisée pour indiquer d’où les attaques sont menées dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales grâce à la réactivité haptique.

Mathijs de Jonge, directeur créatif du jeu Horizon Forbidden West, croit que la manette DualSense augmentera le plaisir lié à l’utilisation des différentes armes. Même son de cloche du côté de Gavin Moore, directeur créatif pour SIE Japan Studio qui travaille sur le remake de Demon’s Souls. La technologie DualSense pourra être utilisée pour transformer un élément aussi banal que de tirer sur un levier en une expérience sensorielle. Quelque chose d’impossible avec l’utilisation seule d’une fonction de vibration avec la manette DualShock.

Pour Keith Lee, PDG du studio Counterplay Games qui oeuvre sur Godfall, l’idée de vraiment sentir quelle arme est utilisée sans devoir se référer à une interface utilisateur (UI) est énorme. Idem pour sentir où se trouvent les différents ennemis sur la carte sans qu’ils se trouvent dans notre angle de vue. Pour Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital, la manette DualSense permet un réalisme encore plus poussé dans la simulation de course Gran Turismo 7. Le système de freins antiblocage (ABS) est recréé selon la pression exercée sur la « pédale », soit la gâchette de la manette. Ainsi, le joueur sera en mesure de bien jauger et comprendre la force de freinage de sa voiture en relation avec l’adhérance des pneus.

Publicité « Le jeu sans limites » de la PlayStation 5

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca