Crysis Remastered débarque en septembre

Le studio Crytek a annoncé une date de sortie pour Crysis Remastered. Basée sur la version PlayStation 3 et Xbox 360 du jeu, la nouvelle mouture de ce classique sera commercialisée le 18 septembre sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One. Elle est déjà offerte sur console Switch depuis le 23 juillet dernier.

Crysis Remastered a été développé avec l’aide du studio Saber Interactive. Voici certaines des améliorations notables dans cette version du populaire FPS sorti à l’origine en 2007 :

Textures de haute qualité affichées jusqu’en 8K

Compatibilité avec l’imagerie à grande gamme dynamique (HDR)

Anti-crénelage temporel

Occlusion ambiante pour l’espace écran (SSAO)

Illumination globale (SVOGI)

Profondeur de champ accrue

Nouveaux effets de luminosité

Flou cinétique

De plus, Crysis Remastered est le premier de la série à inclure la technologie de ray tracing sur Xbox One X et PlayStation 4 Pro. La même technologie sera aussi présente sur PC avec les cartes graphiques Nvidia RTX.

Bande-annonce : Crysis Remastered

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca