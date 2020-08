Wonder Boy: Asha in Monster World annoncé

ININ Games et Studio Artdink s’associent pour créer le jeu Wonder Boy: Asha in Monster World. Ce dernier sera disponible sur PlayStation 4 et Switch en 2021.

Ryuichi Nishizawa, créateur de la série Wonder Boy dont le premier opus a vu le jour en 1986, sera de retour dans le rôle de concepteur principal. Le compositeur Shinichi Sakamoto a lui aussi confirmé travailler sur Wonder Boy: Asha in Monster World. Idem pour ce qui est du concepteur de personnages Maki Oozora et du chargé de projet Takanori Kurihara.

Fait cocasse, Wonder Boy: Asha in Monster World met de l’avant Asha, protagoniste du jeu Monster World IV sorti en 1994 sur Mega Drive au Japon. Accompagnée de sa fidèle créature « pas un Pokémon mais presque » Pepelogoo, l’héroïne devra sauver le monde, rien de moins.

De plus amples détails seront dévoilés au salon Gamescom samedi au cours de la présentation Awesome Indies. Pour le moment, seul un site assez basique a été mis sur pied au https://wonderboy.inin.games/.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca