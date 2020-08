Call of Duty: Black Ops Cold War annoncé pour novembre

Activision, Raven Software et Treyarch ont annoncé la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War pour le 13 novembre. Le jeu de tir à la première personne sera disponible d’abord sur PC (Battle.net), PlayStation 4 et Xbox One avec des versions PlayStation 5 et Xbox Series X à venir.

Call of Duty: Black Ops Cold War est la suite directe de Call of Duty: Black Ops. En solo, vous serez plongé en pleine guerre froide du début des années 80. Le scénario promet plusieurs rencontres avec des personnages emblématiques de cette époque incertaine. Les combats, de leur côté, prendront place dans plusieurs zones de guerre iconiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie ou encore Moscou de l’union soviétique.

Au cours du scénario solo de Call of Duty: Black Ops Cold War, vous pourchasserez l’énigmatique Persée, un agent prêt à tout pour perturber l’équilibre fragile du monde.

En multi, le mode zombies devrait vous tenir en haleine de nombreuses heures. Call of Duty: Black Ops Cold War sera cross-play, c’est-à-dire qu’il sera compatible avec les futures consoles tant au nivau de la progression que du matchmaking. Activision a déjà annoncé qu’une Battle Pass sera intégrée au jeu et que les développeurs comptent ajouter beaucoup de contenu après la sortie officielle sous forme de niveaux supplémentaires et de nouvelles expériences en mode zombies.

Call of Duty: Black Ops Cold War sera aussi compatible avec le récent jeu de type Battle Royale Call of Duty: Warzone. Certains objets pourront être utilisés dans les deux jeux. De plus amples détails seront révélés sous peu.

Une pléthore d’éditions pour Call of Duty: Black Ops Cold War

Comme c’est souvent le cas avec les grosses sorties, Call of Duty: Black Ops Cold War sera vendu sous plusieurs éditions différentes. Voici les détails :

Édition de base (79,99 $)

Copie du jeu Call of Duty: Black Ops Cold War

Compatible au lancement avec les versions PlayStation 5 et Xbox Series X

Ensemble d’armes « Confrontation »

Ensemble cross-gen (89,99 $)

Sony : versions PlayStation 4 et PlayStation 5 du jeu

Microsoft : versions Xbox One et Xbox Series X du jeu

Ensemble d’armes « Confrontation »

Édition ultime (109,99 $)

Sony : versions PlayStation 4 et PlayStation 5 du jeu

Microsoft : versions Xbox One et Xbox Series X du jeu

Ensemble d’armes « Confrontation »

Ensemble « Land, Sea and Air »

3 costumes spéciaux pour les agents

3 habillages uniques pour les véhicules

3 plans pour des armes

Battle Pass accélérée avec 20 niveaux débloqués

Bonus de précommande numérique

Accès prioritaire à la bêta d’abord sur PlayStation 4

L’agent Frank Woods et un plan de fusil d’assaut tous deux disponibles dans les jeux Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone

(Les prix sont des approximations fondées sur les valeurs américaines)

Bande-annonce de Call of Duty: Black Ops Cold War

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca