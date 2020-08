Gamescom Opening Night Live 2020 : toutes les annonces ici

Le salon virtuel Gamescom 2020 prend son envol aujourd’hui avec une tonne de mises à jour annoncées pour des jeux déjà sortis et quelques primeurs mondiales pour couronner le tout. Geoff Keighley (The Game Awards) était l’hôte de cette présentation d’un peu plus de deux heures qui a célébré l’industrie de belle façon.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Le nouveau Call of Duty annoncé hier a lancé le bal avec un premier aperçu du scénario en mode solo.

Unknown9: Awakening

Belle surprise avec l’annonce d’un nouveau projet créé par le studio montréalais Reflector Entertainment. Unknown9 est en développement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Il s’agit d’un jeu à la troisième personne (TPS) d’action et d’aventure avec une importante trame narrative. La protagoniste Haroona Calcutta, née à Calcutta en Inde, est hantée par des visions de sa propre mort. Un mentor aura tôt fait de lui apprendre à contrôler son pouvoir mystérieux.

Doom Eternal: le DLC The Ancient Gods partie 1

Bethesda Softworks a annoncé que le premier contenu téléchargeable The Ancient Gods, Part I pour Doom Eternal sera commercialisé dès le 20 octobre sur PC (Bethesda.net, Steam), PlayStation 4, Stadia et Xbox One. Le DLC sera aussi offert sur PlayStation 5, Switch et Xbox Series X à une date ultérieure.

Dragon Age

BioWare nous prouve que le studio existe encore avec un aperçu d’une version pré-alpha du prochain Dragon Age. Le RPG annoncé en 2018 ne verra pas le jour avant au moins deux ans encore, donc prenez votre mal en patience!

Bridge Constructor: The Walking Dead

Autre annonce assez inusitée du Gamescom 2020, un jeu de construction de ponts avec une touche de zombies intitulé Bridge Constructor: The Walking Dead. Également l’une des bandes-annonces les plus étranges du show. Le jeu sera offert sur Android, iOS, PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One cette année.

Asterix & Obelix XXL Romastered

Le jeu annoncé le mois dernier s’est offert une bande-annonce pour le salon Gamescom. Il est en développement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en vue d’une sortie le 22 octobre prochain en Europe.

Little Nightmares II

Little Nightmares II est en développement sur PC (Steam), PlayStation 4, Switch et Xbox One en vue d’une sortie le 11 février 2021. Il sera aussi offert sur PlayStation 5 et Xbox Series X à une date ultérieure.

Star Wars: Squadrons

Le jeu de vaisseaux spatiaux annoncé en juin nous présente une séquence tirée du mode solo. Rappelons qu’il sera disponible à compter du 2 octobre sur PC (Origin et Steam), PlayStation 4 et Xbox One.

World of Warcraft: Shadowlands

Un premier aperçu de l’extension majeure Shadowlands pour le MMORPG World of Warcraft développé par Blizzard. L’aventure débutera le 27 octobre sur PC.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Activision et Toys for Bob ont annoncé des niveaux flashback pour le jeu de plateformes Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Ces niveaux testeront votre habileté à résoudre des énigmes et effectuer des mouvements précis.

The Sims 4: Star Wars Journey to Batuu

Star Wars sera à l’honneur dans The Sims 4 avec une extension pour le moins surprenante. Celle-ci sera disponible à compter du 8 septembre.

Mafia: Definitive Edition

À environ un mois de sa sortie prévue le 25 septembre, Mafia: Definitive Edition nous en met plein la vue avec un extrait tiré de son scénario.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Prévu au cours de la première moitié de 2021, LEGO Star Wars nous offre ce segment de gameplay prometteur.

Teardown

Tuxedo Labs a présenté son jeu en développement depuis 2018 dont le concept s’articule autour de cambriolages ingénieux. Saurez-vous vous emparer des butins sans être pris la main dans le sac? Le jeu est développé par seulement deux personnes, ce qui est plutôt remarquable! Il sera commercialisé sur PC (Steam) en 2020.

Medal of Honor: Above and Beyond VR

Le titre en réalité virtuelle développé par Respawn va en jeter à sa sortie prévue au temps des Fêtes 2020. Le périphérique Oculus Rift sera nécessaire pour jouer. La bande-annonce se concentre sur l’histoire du jeu en mode solo.

Turrican Anthology Vol. I and II

Le salon virtuel Gamescom 2020 avait quelques surprises en poche dont cette collection des classiques Turrican. Les précommandes sont organisées sur la boutique en ligne de l’éditeur Strictly Limited Games.

Turrican Anthology Vol. I

Turrican (Amiga)

Turrican 2 (Amiga)

Super Turrican (SNES)

Super Turrican Director’s Cut (SNES)

Mega Turrican Score Attack (Mega Drive)

Turrican Anthology Vol. II

Turrican 3 (Amiga)

Mega Turrican (Mega Drive)

Mega Turrican Director’s Cut (Mega Drive)

Super Turrican 2 (SNES)

Super Turrican 1 Score Attack (SNES)

Fall Guys: Ultimate Knockout

La saison 2 du jeu déjanté que nous avons beaucoup apprécié aura un thème médiéval! Au programme : nouveaux niveaux et encore plus de costumes pour donner de la personnalité à son bonhomme.

BADA Space Station

Le jeu d’action coopératif développé par Terahard Studios sera lancé sur PC (Epic Games Store, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X via Steam au printemps 2021.

Chorus

Un autre jeu de science-fiction axé sur les combats entre vaisseaux spatiaux, Chorus sera commercialisé en 2021.

Destiny 2: Beyond Light

La prochaine extension majeure de Destiny 2 ajoutera un nouvel élément à utiliser pour les Gardiens. Cet élément « utilise la force de l’Obscurité » pour infliger des dégâts de type glace. Beyond Light sortira le 10 novembre.

Wasteland 3

Le RPG tactique prévu demain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One profite de du salon Gamescom 2020 pour effectuer un dernier blitz publicitaire avec cette bande-annonce du personnage Liberty.

Ratchet & Clank: A Rift in Time

Quoi de mieux pour conclure cette succession d’annonces du Gamescom 2020 (du moins cette partie de l’événement) qu’une longue séquence de cette exclusivité PlayStation 5 à venir…on ne sait trop quand!

