Dead by Daylight : l’horreur sur consoles next-gen

Le studio montréalais Behaviour Interactive a annoncé que son jeu d’horreur et de survie Dead by Daylight sera porté sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X à la période des Fêtes. Les joueurs qui possèdent la version actuelle sur PlayStation 4 ou Xbox One pourront passer à la version next-gen sans frais supplémentaires tout en conservant leur progression.

La version de Dead by Daylight destinée aux consoles de prochaine génération promet une résolution en 4K et 60 images à la seconde. Plus impressionnant encore, Behaviour Interactive travaille sur une refonte visuelle complète du jeu sur toutes les plateformes. « Le but ultime est que l’immersion devienne 10 fois supérieure, de faire en sorte que les environnements soient réalistes tel un cauchemar effrayant et perturbant », ont expliqué les développeurs.

En termes d’améliorations, tout passera au peigne fin : luminosité, textures, animations, effets vidéo, etc. « Le jeu que vous connaissez et que vous aimez s’élance dans l’avenir. L’équipe se concentre sur ce plan depuis la dernière année et nous sommes ravis de vous présenter Dead by Daylight comme vous ne l’avez jamais vu tout en proposant de nouveaux chapitres et archives. C’est ambitieux et nous sommes prêts », a déclaré le directeur du jeu Mathieu Côté.

Dead by Daylight a d’abord vu le jour sur PC (Steam) en 2016. Par la suite, le jeu d’horreur et de survie asymétrique a eu droit à des portages sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Microsoft Store), Android, iOS et enfin Stadia dans cet ordre chronologique. Le jeu s’est vendu plus de 5 millions de fois en date du mois de mai 2019.

Bande-annonce : Dead by Daylight

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca