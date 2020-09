Shenmue : une série animée annoncée par Crunchyroll et Adult Swim

Shenmue va raconter une partie de son histoire via une série animée

C’est durant la Crunchyroll Expo, l’événement virtuel tenu par la plateforme de streaming d’anime qu’elle a annoncé un partenariat avec Adult Swim pour créer une série animée Shenmue baptisée Shenmue The Animation. On nous avait promis des nouvelles surprenantes concernant la série. Eh bien, ça a fonctionné. On est surpris ! Si on n’en sait pas trop pour l’instant concernant les détails, la plateforme a tout de même révélé que la série racontera l’histoire du premier jeu à Yokosuka (Japon) et une partie de sa suite qui se déroule à Hong Kong.

Elle sera constituée de 13 épisodes dans lesquels on retrouvera Ryo Hazuki à la recherche de Lan Di, le meurtrier de son père. Yu Suzuki, le créateur de la série agit comme producteur exécutif sur la série.

En termes d’animation, c’est le studio Telecom Animation Film qui se chargera de tout l’aspect technique et visuel. Les épisodes seront réalisés par Sakurai Chikara (réalisateur de la saison 2 de One Punch Man) et son équipe.

Shenmue est apparu pour la première fois sur Dreamcast en 1999 et se targuait d’être la production la plus coûteuse de toute l’histoire du jeu vidéo. Idem pour sa suite qui a vu le jour sur Dreamcast en 2001 puis sur Xbox en 2002. Se terminant sur un cliffhanger énorme, Shenmue II a été le dernier jeu de la série jusqu’en 2019 lorsque Shenmue III est enfin sorti sur PS4 et PC.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca