10 easter eggs dans The Last of Us Part II

— Cet article est rempli de divulgacheurs (spoilers) sur l’histoire de The Last of Us Part II —

LE ROBOT DE SAM

Dans le premier opus, Joel et Ellie croisent le chemin de Henri et de son fils Sam. Ce dernier voulait ramener un jouet robot qu’il avait trouvé dans une boutique, mais son père lui en a empêché. Ellie vola le jouet et le donna à Sam un peu plus tard.

Le jeune Sam mourut quelques heures plus tard d’une morsure et Ellie garda le jouet robot. On peut le retrouver sur une des étagères dans la chambre d’Ellie dans The Last of Us Part II.

ELLIE N’AIME PAS L’HALLOWEEN

En explorant Seattle, Ellie et Dina tombent sur une boutique de costumes d’Halloween. Excité, Dina dit que tout ça à l’air vraiment drôle ! Et Ellie de lui répondre : « Je ne suis pas vraiment une fan ».

C’est parce que tous les objets de cette boutique sont identiques à ceux que l’on trouve dans le contenu téléchargeable Left Behind du premier opus. Là où Ellie a vu mourir son amie Riley, mordue après qu’elles se soient amusées avec des costumes d’Halloween…

ELLIE SAIT NAGER !

Durant le flashback de l’anniversaire d’Ellie où Joel l’amène dans un musée pour voir les dinosaures, on apprend qu’Ellie sait maintenant nager, alors qu’elle en était incapable dans le premier opus. En voyant une palette de bois, elle dit à Joel : « Est-ce que tu veux m’amener faire un tour ? », ce à quoi Joël répond : « C’est du passé tout ça kiddo ».

Référence au premier jeu, lorsque Joel devait trainer Ellie sur des palettes de bois afin de traverser des plans d’eau, vu qu’elle ne savait pas nager…

SMASH BRANDI’S COOTCH

Lorsque vous découvrez la planque d’Eugène remplie de marijuana, Dina tombe sur des vieux VHS, qu’elle pense être des vidéos pornographiques. Une des cassettes a une étiquette « Smash Brandi’s Cootch » et l’autre « Dong of the Wolf ». Référence évidente à la vieille mascotte de Naughty Dog, Crash Bandicoot, tandis que la 2e cassette est un clin d’œil à « Dawn of the Wolf », un film qui parodie la franchise Twilight dans le tout premier The Last of Us.

DRAKE PROTÈGE SON BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

Dans le chapitre où Ellie et Dina sont libres d’explorer un quartier de Seattle, vous avez la chance de faire un tour dans une banque. En fouillant le coffre-fort, vous y trouverez une boîte contenant la fameuse bague « Sic Parvis Magna » de Nathan Drake, le héros de la franchise Uncharted.

Une autre référence à une franchise Naughty Dog peut être trouvée lorsque vous explorez la rue Chinatown avec Abby. En fouillant dans les étages des bâtiments, on peut facilement tomber sur le Precursor Orb, une référence aux jeux Jak and Daxter !

DES PLAYSTATION PARTOUT !

Un peu partout dans le jeu, vous y trouverez des vieilles Playstations 3 dans les salons des maisons que vous allez piller, ainsi que plusieurs jeux de Naughty Dog comme Uncharted et Jax and Daxter. Pourquoi ce n’est pas des PlayStation 4 qu’on retrouve dans ces maisons ? Parce que l’infection qui a ravagé la planète est survenue le 26 septembre 2013, alors que la PlayStation 4 a été lancée le 15 novembre 2013…

On remarque aussi que certains NPC jouent à la Playstation Vita ! Dont un qui joue à Jak and Daxter Collection (sortie le 18 juin 2013) et une autre à Hotline Miami (sortie le 25 juin 2013).

GUSTAVO SANTAOLALLA

Le légendaire compositeur argentin Gustavo Santaolalla fait une apparition au tout début du jeu. Celui qui a composé la musique pour la franchise The Last of Us peut être aperçu en train de jouer du banjo dans sa chaise berçante. Une occasion pour vous recommander la bande sonore de The Last of Us et The Last of Us Part II, tous les deux disponibles sur Spotify.

4-5-1

Le code 4-5-1 est souvent utilisé dans les jeux vidéo afin de déverrouiller une porte ou pour ouvrir un coffre-fort. C’est le cas aussi dans The Last of Us Part II, où on doit entrer le code 0-4-5-1 dans un coffre pour l’ouvrir.

Ce code est utilisé dans la majorité des jeux des studios Looking Glass (System Shock, Thief) et Ion Storm (Deus Ex). Tout simplement parce que c’était le véritable code pour déverrouiller la porte d’entrée du studio Looking Glass à Cambridge !

JURASSIC PARK !

Qui n’est pas un fan du film Jurassic Park / Le parc jurassique ?

Vraiment pas subtile, mais toute la séquence où Ellie et Joel explore le musée des dinosaures est un gros clin d’œil à la première trilogie de film Jurassic Park.

Joel fait régulièrement des commentaires sur les dinosaures qu’il voit en se basant sur « des vieux films de dinosaure ». Il va même citer le Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) en disant : « C’est vraiment un gros tas de merde ».

JOEL ET L’ESPACE

Dans le tout premier jeu, Ellie disait qu’elle aurait aimé être astronaute dans la vie. Ce petit commentaire est la raison pourquoi Joel est allé au musée le jour de l’anniversaire d’Ellie, afin de lui montrer des dinosaures et la capsule spatiale.

Ce qu’Ellie ne savait probablement pas avant d’explorer la maison de Joel, suite à sa mort tragique, c’est que Joel a continué à vouloir en apprendre plus sur l’espace afin de se rapprocher d’Ellie.

Sur la table de nuit près de son lit, il y a le livre « An Idiot’s Guide to Space »…

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca