SiN: Reloaded annoncé sur PC

Ces derniers temps, les vieilles licences ont la cote. L’éditeur 3D Realms a annoncé le développement de SiN: Reloaded sur PC (Steam) en vue d’une sortie courant 2021. Nightdive Studios, Ritual Entertainment et Slipgate Ironworks mènent ce projet de front.

SiN a vu le jour sur PC en 1998. Ce jeu de tir à la première personne sera transformé pour une nouvelle génération grâce au remake SiN: Reloaded. À l’époque, le moteur Quake II était épatant, mais ce n’est plus du tout le cas de nos jours. Désormais, les développeurs font appel à ce qu’ils nomment le moteur KEX. Ce dernier donne vie aux différents modèles et textures affichés en haute définition pour la première fois.

Le résultat est pour le moins impressionnant. Comme on dit, une image vaut mille mots, donc voici un exemple du travail effectué par Nightdive Studios. Rappelons que le développeur était aussi responsable du portage HD réussi de Blood: Fresh Supply (2019) en plus de bosser sur celui de System Shock toujours prévu cette année.

SiN: Reloaded sera aussi compatible avec des résolutions vidéo larges et ultra-larges. De plus, il sera possible de jouer à l’aide d’une manette et de profiter de toutes les améliorations comprises dans SiN: Gold 2020. En multijoueur, SiN: Reloaded ajoutera les modes Capture the Flag et Deathmatch.

Teaser de SiN: Reloaded

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca