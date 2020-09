Xbox : La Xbox Series S officialisée par Microsoft avec un petit prix

La Xbox Series S est annoncée

Depuis 2018 les rumeurs allaient bon train quant aux consoles de prochaine génération de Microsoft et de Sony. On entendait et on lisait que chacun des constructeurs proposeraient deux modèles. On peut dorénavant dire que c’est le cas ! Avec l’officialisation de la Xbox Series S par le fabricant de Redmond, on est à deux modèles de Xbox et deux modèles de PlayStation 5. D’ailleurs, tout comme la PS5 Digital, la Xbox Series S est dépourvue de lecteur optique, ce qui explique en partie son prix de 299$ US (soit 399$ canadiens). Contrairement à la Xbox Series X, ce modèle S sera entièrement blanc, exceptée cette grille circulaire noire qui a l’air d’être là pour des raisons de ventilation.

Mais d’autres rumeurs ont fait leur apparition. Suite à l’officialisation de sa seconde console next-gen, le site Windows Central a émis la possibilité que la date de sortie des machines serait fixée au 10 novembre 2020 (on n’était pas loin avec la date de sortie de Yakuza Like a Dragon au 13). De plus, le prix de la Xbox Series X serait de 499$ US (soit 599$ canadiens). On apprend aussi que le constructeur mettrait en avant son offre All Access qui permet de payer sa console ainsi que son abonnement Xbox Game Pass Ultimate en mensualités de 25$ ou 35$ selon la console. Microsoft a promis d’en dire plus très rapidement. Attendons de voir mais une autre confirmation de ces rumeurs serait le plus logique.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca