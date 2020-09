Hyrule Warriors: Age of Calamity annoncé par Nintendo

Koei Tecmo et Nintendo présentent Hyrule Warriors: Age of Calamity

Dans une vidéo publiée ce matin sur le compte YouTube officiel de Nintendo, on apprend l’existence d’un nouveau jeu Hyrule Warriors. Sous-titré Age of Calamity (en référence à Ganon dans sa forme spectrale), le jeu d’action se déroulera 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pour ceux qui suivent, c’est à ce moment que Link est plongé dans un profond sommeil pour se réveiller 100 ans plus tard. On va donc pouvoir découvrir ce qui a poussé à son coma forcé.

En guise d’introduction également, Eiji Aonuma, producteur de la série depuis Majora’s Mask, nous demande d’être patient quant à la suite de Breath of the Wild. Ce n’est pas comme si on n’avait le choix. Quoi qu’il en soit, Hyrule Warriors: Age of Calamity sera disponible le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca