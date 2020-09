Monster Boy and the Cursed Kingdom aussi sur consoles de prochaine génération

Par l’entremise de Twitter, FDG Entertainment et le studio Game Atelier ont annoncé une mise à jour de Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ceux et celles qui possèdent déjà leur copie du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One pourront télécharger gratuitement la version pour consoles de prochaine génération, soit la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

La mise à jour prévoit une résolution native de 4K à 120 images par seconde via HDMI 2.1. L’éditeur FDG Entertainment a laissé entendre que Monster Boy and the Cursed Kingdom ferait appel à certaines des fonctionnalités uniques de la manette DualSense sur PlayStation 5.

Monster Boy and the Cursed Kingdom est sorti en 2018 sur PlayStation 4, Switch et Xbox One. Une version PC (GOG et Steam) est offerte depuis 2019, suivie d’une version Stadia en 2020. Les fans de Monster Boy devraient surveiller le développement de Wonder Boy: Asha in Monster World qui partage plusieurs des mêmes qualités.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca