Square Enix Montréal devient le Premier Partenaire mobile du MEGAMIGS 2020

Square Enix Montréal Premier Partenaire mobile du MEGAMIGS 2020

C’est aujourd’hui que nous apprenons que Square Enix Montréal, studio spécialisé dans les jeux mobiles du célèbre éditeur japonais, devient le Premier Partenaire mobile du MEGAMIGS 2020. L’événement entièrement virtuel se tiendra en deux fois (deux jours en septembre et deux jours en novembre).

L’ajout d’une commandite consacrée au jeu mobile au MEGAMIGS confirme l’importance indéniable des jeux pour plateformes mobiles pour l’industrie. En effet, des joueurs de 175 pays ont téléchargé les jeux maintes fois primés de Square Enix Montréal à plus de 130 millions de reprises, ce qui constitue un témoignage éloquent de la croissance exponentielle du marché des jeux mobiles à l’échelle mondiale.

À cette occasion, Square Enix Montréal présentera des conférences de spécialistes qu’ils ont à l’interne et de chef de file du domaine mobile. Domaine trop injustement relégué au second plan tant par les joueurs dits « hardcore » que par les développeurs traditionnels. Sur la scène virtuelle commanditée par le studio, les participants du MEGAMIGS pourront en apprendre davantage sur un éventail de sujets passionnants, dont la recherche utilisateur et la psychologie derrière les ventes de jeux mobiles.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ce nouveau partenariat en jeux mobiles au MEGAMIGS cette année. Si le Québec s’est mérité le titre de plaque tournante du jeu vidéo, c’est grâce au haut calibre des jeux créés ici pour toutes les plateformes et à notre capacité à nous adapter aux tendances et aux nouvelles habitudes de consommation des joueurs. Nous sommes ravis de constater l’engouement pour les jeux mobiles conçus ici, grâce, entre autres, aux créations de studios tel que Square Enix Montréal », a affirmé Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec.

L’édition 2020 du MEGAMIGS, Développement des affaires, aura lieu les 12 et 13 novembre dans un environnement entièrement virtuel. Plus accessible que jamais, cette nouvelle mouture de l’événement donnera aux professionnels de l’industrie des quatre coins du globe l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de profiter de l’expertise de conférenciers de calibre mondial.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca