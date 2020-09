No More Heroes III repoussé à 2021

Dans un message publié sur Twitter, Goichi Suda du studio Grasshopper Manufacture a annoncé un important délai pour No More Heroes III sur Switch. Le vétéran concepteur a évoqué les difficultés de développer un jeu avec la pandémie mondiale liée à la COVID-19 qui sévit actuellement.

Ainsi, la date de sortie de No More Heroes III a été repoussée à 2021. Même si le studio semble avoir repris du poil de la bête, le calendrier a été suffisamment perturbé pour nécessiter toutes ces semaines de développement additionnel. Goichi Suda a expliqué dans sa lettre addressée aux fans que le but est de « prioriser la qualité » du jeu avec ce temps ajouté.

Dans un autre ordre d’idées, Grasshopper Manufacture a mis la main sur Darick Robertson (The Boys) qui fournira des illustrations pour No More Heroes III.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca