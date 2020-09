The Game Awards prendra place le 10 décembre

Sur son site officiel, la cérémonie du jeu vidéo The Game Awards a annoncé son retour. L’édition 2020 de cet événement prendra place le 10 décembre avec un déploiement extraordinaire en 4K. En effet, pandémie oblige, The Game Awards sera diffusé à distance. Ce qui n’empêchera pas de connecter les villes de Los Angeles, Londres et Tokyo avec des présentations en direct, des performances musicales, des annonces de jeux et d’autres surprises.

The Game Awards 2020 sera encore une fois présenté par Geoff Keighley. « En 2020, les jeux vidéo nous ont connecté et conforté plus que jamais, ce qui fait de l’édition 2020 des The Game Awards notre plus importante à ce jour », a-t-il commenté. « Notre équipe travaille d’arrache-pied pour livrer une programmation innovante et réfléchie qui célèbre l’excellence, donne un aperçu du futur et amplifie les voix importantes qui façonnent le futur de ce médium ».

Sans participation en personne, The Game Awards comptera sur les réseaux sociaux pour assurer des interactions entre passionnés de jeux et professionnels de l’industrie. Les organisateurs diffuseront entre autres sur la plateforme Twitch. Pour la première fois de son histoire, la cérémonie soulignera l’innovation au niveau de l’accessibilité des jeux vidéo, plus particulièrement ceux qui « poussent le médium vers l’avant » grâce à de nouvelles fonctionnalités, technologies et contenus.

De plus amples renseignements au sujet de l’édition 2020 des The Game Awards seront révélés en novembre.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca