Baldur’s Gate III : l’accès anticipé repoussé de quelques jours

Par l’entremise de Twitter, Larian Studios a annoncé un léger retard pour l’accès anticipé du jeu de rôle Baldur’s Gate III. Et quand on dit léger, c’est bien vrai : une petite semaine de plus à attendre, soit jusqu’au 6 octobre.

Dans son message adressé aux fans, Larian explique avoir fait face à certains problèmes en cours de développement. Un exemple donné est celui de la stabilité du jeu.

Du coup, les traductions de Baldur’s Gate III ont aussi été retardées. Dans le but d’offrir un accès anticipé de qualité et stable à sa clientèle internationale, Larian a donc repoussé quelque peu son test à plein prix sur Steam. L’accès anticipé sera aussi offert sur GOG et Stadia.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca