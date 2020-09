No Man’s Sky: Origins est là et c’est gigantesque

S’il y a une chose que l’on ne peut reprocher à Hello Games, c’est d’avoir abandonné No Man’s Sky. Après un départ tumultueux en 2016, l’équipe menée par Sean Murray a redoublé d’efforts pour atteindre la vision d’origine…et la surpasser.

Avec No Man’s Sky: Origins, Hello Games vient redéfinir son jeu d’exploration spatiale du tout au tout. Il s’agit de la mise à jour 3.0 et elle est massive. Voici ce qui attend les explorateurs dès aujourd’hui :

Nouvelles planètes avec des paysages à couper le souffle

Certains systèmes solaires peuvent désormais contenir de multiples étoiles

L’interface utilisateur (UI) et les différents menus ont été rafraîchis

Chaque planète de l’univers est désormais plus diversifiée avec de nouvelles combinaisons étranges pour la faune et la flore

Nouvelle faune extra-terrestre

La capacité de rendu des nuages a été améliorée

Les nuages vus de l’espace correspondent aux conditions atmosphériques de la planète

Ajout de marais et de marécages

Nombre incroyable de nouvelles couleurs dans les environnements

Nouvelle interface pour les téléporteurs

Nouveaux filtres pour le mode photo et possibilité de modifier la profondeur de champ, entre autres

Édifices colossaux érigés à certains endroits et abritant des technologies rares, de la vie extra-terrestre, des trésors, etc.

Certaines planètes sont infestées par la végétation et des formes de vie dangereuses

Nouvelles combinaisons au niveau de l’éclairage des planètes

Édificies « anomalies » à explorer avec des trésors cachés

Présence de volcans

Présence de tempêtes de feu

Une foule de nouveaux objets et de recettes à découvrir

Plus de détails pour les différents terrains

Présence de météores

Certaines planètes modifient les paramètres de gravité

Présence de tornades

La foudre peut s’abattre sur vous lors d’une tempête

Certains marchands douteux atterissent désormais sur les planètes pour vendre leur stock illégal

Les menus de découverte ont été améliorés et offrent plus de détails sur votre progression

La technologie du Multi-Tool peut encore être améliorée

Présence de nouveaux insectes

Présence de robots synthétiques et hostiles qui parcourent certains mondes

Amélioration du comportement des créatures surtout en groupes

Présence de gigantesques vers de sable. Parfait en attendant Dune au cinéma en 2021!

No Man’s Sky est disponible sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One.

Bande annonce de No Man’s Sky: Origins

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca