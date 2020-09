Amazon dévoile Luna, son nouveau service de Cloud Gaming

Amazon se lance dans le Cloud Gaming avec Luna

C’est The Verge qui nous apprend que le géant de tout, Amazon, se lance dans le Cloud Gaming avec un nouveau service baptisé Luna. Marchant sur les plates-bandes de Stadia (Google), UPlay+ (Ubisoft) ou encore xCloud (Microsoft), ce service de jeu à la demande est disponible en accès anticipé aux États-Unis seulement pour le moment. De plus, les premiers clients doivent s’acquitter d’un paiement de 5,99$ US par mois pour pouvoir accéder à Luna. Bien entendu, le tout est propulsé par les services web très performants d’Amazon, AWS.

Annoncé durant l’événement hardware du géant américain du commerce en ligne, Luna était une rumeur tenace depuis l’année passée. De plus, la manette a fuité quelques heures avant la présentation d’aujourd’hui. En parlant de contrôleur, celui de Luna est très classique et ressemble beaucoup à la manette Pro pour Nintendo Switch (qui elle-même s’inspire de celle de la Xbox 360 avec ses joysticks asymétriques). Elle sera connectée Wi-Fi et bénéficie d’une intégration directe d’Alexa (comme Google l’avait fait avec sa manette pour Stadia). On apprend en outre que le service sera disponible sur PC, Mac, Fire TV, iPad et iPhone avec une version Android prévue pour plus tard.

Crédit : Amazon

Les abonnés de l’accès anticipé peuvent profiter d’un petit catalogue de jeux via une chaîne, la Luna Plus Channel. Mais Amazon promet que cette sélection va rapidement s’étoffer avec par exemple les prochaines sorties d’Ubisoft (Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, et Immortals Fenyx Rising) disponibles dès leur lancement. Il apparait, si l’on se fie au design du site d’Amazon, que la chaîne Ubisoft nécessitera un paiement supplémentaire. Les jeux disponibles pour le moment sont les suivants : Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, et Brothers: A Tale of Two Sons.

Amazon promet des versions 4K et 60fps « sur une sélection de titres ». Ne vous attendez donc pas à voir d’anciens jeux upgradés et améliorés comme par magie.

Enfin, le géant du web annonce une intégration avec son service de streaming, Twitch. Sans donner de détails, on imagine que les joueurs et spectateurs auront des chaînes Twitch directement dans l’application et n’auront qu’à les sélectionner pour profiter du contenu.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca