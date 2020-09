Doom Eternal dégommera des démons sur Xbox Game Pass en octobre

Après l’acquisition-choc de Bethesda plus tôt cette semaine, Microsoft s’apprête à tirer avantage de son catalogue de jeux revigoré. Doom Eternal sera ainsi ajouté au service Xbox Game Pass à compter du 1er octobre sur consoles et plus tard en 2020 sur PC.

Pour rappel, le service Xbox Game Pass coûte 16,99 $ par mois au Canada. Une promotion à 1 $ pour le premier mois est offerte aux nouveaux abonnés tant sur PC que console. Xbox Game Pass permet de jouer à certaines nouveautés en plus de découvrir plus de 100 jeux variés. Le service comprend Xbox Live Gold et comptera bientôt sur EA Play sans frais supplémentaires.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca