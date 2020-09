Dontnod Montréal : notre entrevue avec Luc Baghadoust, Producteur Exécutif Studio

Dontnod ouvre son nouveau studio à Montréal… en pleine pandémie

On vous l’apprenait il y a plusieurs semaines (mois) de cela, Dontnod, le célèbre studio parisien derrière des succès comme Life is Strange, Remember Me, Vampyr ou plus récemment Tell Me Why, ouvre une filiale à Montréal. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec Luc Baghadoust, Producteur Exécutif Studio soit la personne qui gère tout le volet production de cette nouvelle entité, afin d’en savoir plus.

Luc Baghadoust – Producteur Exécutif Studio – Dontod Montréal / Crédit : Dontnod

Comme toujours, nous avons exprimé notre plaisir de voir arriver un studio de renommée mondiale. Mais nous nous sommes demandés : pourquoi Montréal ? Qu’est-ce qui a poussé notre interlocuteur et son équipe à vouloir s’établir ici ? Le producteur nous explique : « Montréal plus particulièrement nous permet de nous rapprocher encore davantage de notre public majeur sur le continent nord américain, et ainsi mieux encore appréhender la culture locale afin de créer des jeux toujours plus proches de nos joueurs et immersifs. Enfin Montréal est évidemment une capitale mondiale du jeu vidéo, et une capitale ouverte sur le monde, qui comprend un bassin de talents incroyable pour les créateurs comme DONTNOD. Pouvoir s’entourer de l’expertise et la culture locale si diversifiée ne pourra qu’enrichir nos équipes et du coup nos jeux et nos histoires. »

Ensuite pour parler du studio en lui-même, nous avons discuté objectifs que ce soit en termes d’effectifs mais aussi créatif. Luc Baghadoust n’a pas été avare de détails sur la question : « Notre objectif avec ce studio est de travailler sur une toute nouvelle propriété intellectuelle avec l’équipe que l’on aura constituée ici. Notre but n’est pas d’être un studio de soutien à Dontnod Paris. » Une nouvelle propriété intellectuelle ? Quelle bonne nouvelle ! On a tenté d’en savoir plus et voilà ce que le producteur nous a répondu : « Tout ce que je peux dire c’est que ce ne sera pas un jeu de foot (soccer) multijoueur ! (Rires) »

En termes d’objectifs, Dontnod arrive à Montréal mais compte bien rester indépendant : « Nous avons récemment ouvert notre département publishing, qui a vocation d’auto-éditer certaines de nos créations futures à commencer par Twin Mirror cette année. L’ouverture d’un bureau sur le continent nord américain nous permet de faciliter une internationalisation nécessaire à cette stratégie d’autoédition »

L’autre question qui nous taraudait, c’est bien évidemment de savoir comment se passe l’ouverture d’une nouvelle antenne, qui plus est à l’étranger et de surcroît en pleine pandémie de COVID-19 : « De mon côté, je suis arrivé à Montréal après (la sortie de) Life is Strange 2 donc avant le confinement. Certains employés de Dontnod Paris me rejoindront quand la situation sanitaire le permettra. De plus, nous allons recruter sur place. »

Pour ce qui est de la direction du studio, voici comment cela va se passer : « La direction du studio sera assurée par un ou une studio manager que nous sommes actuellement en train de recruter. Michel et moi-même seront amenés à diriger l’équipe de développement du nouveau projet canadien de DONTNOD. »

Enfin nous avons conclu en discutant des profils recherchés par le studio et double bonne nouvelle pour tous les aspirants développeurs, Dontnod fait partie de ses entreprises créatives qui aiment donner leur chance aux juniors et ils seront présent lors des phases de recrutement du MEGAMIGS ces 25 et 26 septembre. Soignez vos CV et vous aurez peut-être la chance de faire partie de l’équipe du prochain jeu narratif à succès !

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca