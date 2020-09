Participez au sondage de l’industrie du jeu vidéo québécoise et donnez votre avis!

Répondez à un questionnaire sur l’industrie du jeu vidéo et contribuez à son amélioration

L’initiative vient du Groupe SAGE Consulting, firme de consultation spécialisée et experte dans la planification stratégique qui a réalisé plusieurs études notamment dans les industries créatives.

À l’aube de son cinquantenaire, il est temps pour l’industrie du jeu vidéo de se regarder dans le miroir, de s’interroger, de se questionner. L’objectif de ce projet est d’offrir des pistes de réflexion objectives à l’industrie du jeu vidéo québécoise sur les problématiques suivantes : recrutement, culture d’entreprise, bien-être au travail, etc… En somme, il s’agit d’avoir un portrait de ce secteur du divertissement et découvrir ainsi ses forces mais aussi ses faiblesses dans le but de les combler.

Tous les employés de l’industrie du Québec, mais pas que, sont invités à donner leur avis sur leur carrière, leur parcours, ce qui les a motivés à rentrer dans ce secteur et à y rester. Mais le Groupe SAGE Consulting veut aller plus loin et enjoint également les aspirants développeurs au même titre que les étudiants de filières spécialisées dans le jeu vidéo ou non. L’objectif est, ici, de savoir, de comprendre ce qui les attire dans ce domaine du divertissement assez particulier.

Faites-vite, le questionnaire ne sera pas disponible éternellement. Vous pouvez le retrouver en suivant ce lien : https://fr.research.net/r/marqueemployeurindustriejeuvideo.

Par ailleurs, des groupes de discussions (virtuels) seront mis en place au début du mois d’octobre pour certains des candidats ayant répondu au questionnaire. Le but, ici, est de disposer de résultats plus précis et pertinents pour amener des solutions durables et pérennes.

Pour plus d’informations et de renseignements sur le questionnaire, rendez-vous ici : https://fr.research.net/r/marqueemployeurindustriejeuvideo.

Partagez au plus grand nombre afin d’offrir des résultats on ne peut plus concrets et donc des réflexions intéressantes, satisfaisantes et à même de bonifier l’industrie du jeu vidéo québécoise, fleuron de la province depuis de nombreuses années.

Un texte de Auteur invité de Jeux.ca