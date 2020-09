Gameloft se paie The Other Guys, l’éditeur leader des séries interactives Linda Brown et Journeys

The Other Guys rejoint la famille Gameloft

C’est le 15 septembre dernier qu’a été signé l’accord pour que The Other Guys rejoigne le groupe Gameloft. L’éditeur et développeur spécialisé dans le jeu mobile vient en effet d’acquérir les créateurs du très populaire jeu narratif Linda Brown et de la plateforme de séries interactives Journeys. Il s’agit de la deuxième acquisition de Gameloft qui renforce ainsi son objectif de proposer des jeux pour tous les publics et tous les goûts.

The Other Guys est un studio argentin créé en 2012 (ou 2013 d’après le site officiel) qui s’est rapidement spécialisé dans le jeu mobile narratif épisodique. Mais attention on ne parle pas ici d’un modèle à la Telltale avec un épisode tous les deux mois. La plateforme de même que leur expertise et rapidité d’exécution leur permettent de sortir 14 épisodes par semaine d’après Nicolas Cuneo, l’un des trois co-fondateurs de l’entreprise de Buenos Aires. Les chefs de studio restent par ailleurs les mêmes. L’arrivée de Gameloft leur permet surtout de bénéficier du soutien de ce mastodonte de l’industrie et de revoir leurs ambitions à la hausse.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca