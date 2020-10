Experts : une nouvelle plateforme d’apprentissage pour les travailleurs du jeu vidéo du Québec

Experts, la plateforme d’apprentissage accessible aux membres de la Guilde du jeu vidéo du Québec

C’est aujourd’hui que nous apprenons la nouvelle du lancement d’Experts, une toute nouvelle plateforme dédiée à l’apprentissage et à destination des professionnels en création numérique. Propulsée par Pôle Image Québec, cette initiative est ouverte à tous les membres de la Guilde du jeu vidéo du Québec. La première édition se déroulera cet automne et comprend 35 cours. Il s’agit d’une offre de cours sur demande. Il est donc possible d’y aller à son propre rythme. Et ce n’est pas tout. C’est entièrement gratuit !

Les formations sont diverses et variées et concernent aussi bien des moteurs de jeu comme Unreal 4 ou des sujets plus larges comme le leadership. On y trouve des formations très spécifiques et techniques comme la modélisation dans Blender ou encore l’éclairage et l’ombrage avec Arnold dans Maya. Tous les cours sont donnés par des professeurs d’universités comme l’UQAT, NAD-UQAC ou le Cégep de Ste-Foy. Toutes les informations sont sur le site web officiel.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca