Xbox Series S | X : Xbox All Access est disponible au Canada

Le Xbox All Access, ce service qui permet de payer une console Xbox Series X ou S via un abonnement mensuel, arrive enfin au Canada. Il est donc dès maintenant possible de précommander votre Xbox Series X ou S via le service Xbox All Access chez les commerçants Eb Games partout au Canada.

Sauf au Québec. En effet, Eb Games précise que le programme Xbox All Acess n’est actuellement pas offert aux résidents du Québec, mais qu’il sera disponible bientôt. Aucune date n’a été donnée.

QU’EST-CE QUE LE XBOX ALL ACCESS ?

Mais c’est quoi le Xbox All Access concrètement ? C’est une façon alternative d’acheter une nouvelle console Xbox Series X ou S. Au lieu de payer le prix complet de la console lors de l’achat (599 $ pour la X, 379 $ pour la S), Xbox All Access vous permet de payer votre console via un paiement mensuel, pendant 24 mois. De plus, Xbox All Access vient avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate de 24 mois.

Console Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate de 24 mois = 29,99 $/mois pendant 24 mois

pendant 24 mois Console Xbox Series X + Xbox Game Pass Ultimate de 24 mois = 39,99 $/mois pendant 24 mois

Tous les détails sont sur le site EbGames.ca. Mais voici quelques précisions sur l’offre Xbox All Access qu’on retrouve le site :

Il est impossible d’ajouter à votre abonnement mensuel d’autres articles pour votre console Xbox comme des accessoires ou des garanties prolongées.

Limite d’un Xbox All Access par client.

Eb Games n’est pas en mesure en ce moment de remplacer la précommande d’une console Xbox Series S ou X que vous avez déjà fait en précommande pour Xbox All Access

Si votre console Xbox tombe en panne dans les 30 jours, il sera possible de l’échange contre une nouvelle.

La garantie limitée de Microsoft couvre votre console Xbox que pendant un an (90 jours pour la manette). Si votre console connaît une défaillance après cette période de un an, vous en serez responsable.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca