Ghost of Tsushima: Legends arrive le 16 octobre

Annoncé en août, le mode Legends pour le jeu de samouraïs Ghost of Tsushima obtient sa date de sortie. Sucker Punch invite les joueurs à découvrir ce premier mode coopératif dès le 16 octobre. Dans un nouveau billet publié sur le blogue officiel de Sony, les développeurs ont livré de plus amples informations au sujet de cette version 1.1 à venir.

La mise à jour gratuite ajoutera le mode coopératif Ghost of Tsushima: Legends inspiré de la mythologie japonaise. Il existe deux types de missions pour ce mode : avec un scénario à 2 joueurs ou en survie à 4 joueurs. Pour participer, il sera nécessaire d’être abonné au service PlayStation Plus.

Une fois ces préalables remplis, tout ce que vous aurez à faire est de parler au personnage Gyozen. Vous pourrez aussi sauter dans le mode Legends à partir d’un des menus du jeu ou par invitation PSN.

Les classes de Ghost of Tsushima: Legends

Au total, le mode Legends de Ghost of Tsushima compte 4 classes. Après un court didacticiel, vous choisirez quelle classe débloquer en premier. Les autres suivront au fur et à mesure de votre progression en ligne.

Samouraï : l’archétype tank du mode, en mesure de prendre beaucoup de dégâts et mène les combats de front.

: l’archétype tank du mode, en mesure de prendre beaucoup de dégâts et mène les combats de front. Hunter : expert des projectiles, il peut mener les combats à bonne distance et utiliser des flèches explosives pour gérer des groupes d’ennemis

: expert des projectiles, il peut mener les combats à bonne distance et utiliser des flèches explosives pour gérer des groupes d’ennemis Ronin : le soigneur du groupe, peut réanimer des alliés tombés au combat et invoquer un esprit de chien pour l’aider

: le soigneur du groupe, peut réanimer des alliés tombés au combat et invoquer un esprit de chien pour l’aider Assassin : en mesure de se téléporter sur le champ de bataille et d’infliger un maximum de dégâts aux ennemis.

Autres détails à propos de la version 1.1 de Ghost of Tsushima

Sachez que le robuste mode photo inclus dans le mode solo sera aussi présent dans Ghost of Tsushima: Legends. De plus, les joueurs pourront déloquer une tonne d’éléments cosmétiques et ce, sans jamais débourser un sou. Votre réussite sera récompensée par du meilleur butin et de nouvelles techniques à utiliser en combat.

Pour les amateurs de trophées sur PlayStation 4, sachez que Sucker Punch en a ajouté plusieurs spécifiquement pour le mode Legends.

Pour ceux et celles qui préfèrent jouer seuls, un mode New Game+ sera ajouté avec la mise à jour 1.1 de Ghost of Tsushima. Vous conserverez tous vos objets et techniques alors que Jin fera face à des défis encore plus grands. Pour l’occasion, sa fidèle monture arborera une nouvelle apparence à crinière rouge en plus dêtre équipée d’une selle unique. Jin découvrira également de nouveaux charmes puissants sur l’île de Tsushima.

Toujours en mode New Game+, un nouveau marchand fera son apparition sur l’île : le marchand de fleurs. Après avoir récolté de nouvelles ressources Ghost Flower, vous pourrez les échanger contre du butin exclusif au mode New Game+ comme des armures aux motifs complexes.

Enfin, la mise à jour 1.1. de Ghost of Tsushima ajoutera aussi une option pour équiper rapidement un ensemble d’armure et ainsi mieux s’adapter aux défis sans passer trop de temps dans les menus.

Bande-annonce de Ghost of Tsushima: Legends

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca