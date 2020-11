Starfield : de rares détails fournis par Todd Howard

Nous savons depuis un moment que le prochain jeu de Bethesda Game Studios nous transportera dans l’espace avec Starfield. Annoncé au salon E3 2018, le projet s’est fait discret depuis, avec comme seul média un teaser de quelques secondes où nous apercevons une station spatiale en orbite.

Pour l’équipe de Todd Howard, Starfield revêt une importance toute particulière, car il s’agit d’une première licence originale en 25 ans. Le studio derrière Fallout et The Elder Scrolls récemment acquis par Microsoft a connu des ratés au cours des dernières années avec Fallout 76 et The Elder Scrolls: Blades, mais les fans demeurent optimistes par rapport à Starfield.

Au cours d’un entretien récent (voir ci-dessous), Todd Howard a brisé le silence entourant Starfield et nous a révélé quelques nouvelles informations au sujet de son développement. D’abord, il a été précisé que le jeu sera entièrement solo, ce qui devrait en réjouir plusieurs.

Todd Howard définit le bond technologique du moteur de jeu Creation Engine comme plus significatif que celui entre The Elder Scrolls: Morrowind et The Elder Scrolls: Oblivion. Ainsi, Starfield bénéficiera de plusieurs améliorations, notamment au niveau des techniques de rendu, des animations, de l’intelligence artificielle et de la génération procédurale.

Le dernier point est crucial puisque les artistes de niveaux de Starfield utiliseront les nouvelles capacités de génération procédurale pour créer les environnements. Cela ne veut pas dire pour autant que le monde sera aléatoire comme No Man’s Sky, mais seulement plus vaste. Todd Howard a indiqué que les villes seront bien plus complexes que par le passé avec un rôle prépondérant pour les personnages non joueurs (PNJs). Une nouvelle approche qui s’appliquera également à The Elder Scrolls VI.

Quelle date de sortie pour Starfield?

La question qui tue pour Starfield concerne sa date de sortie. Todd Howard s’est fait vague à cet égard, préférant affirmer que « ce ne sera pas avant un bon moment ». Une affirmation somme toute similaire à celle entourant le développement de Fallout 4 un an avant sa sortie officielle, donc le rêve de jouer à Starfield en 2021 n’est pas tout à fait mort…pour l’instant.

Todd Howard a précisé que Starfield sera distribué sur Game Pass dès son lancement, comme ce sera le cas avec The Elder Scrolls VI. Il a aussi affirmé que Bethesda compte soutenir la communauté en ce qui a trait aux modifications (mods).

Vidéo : Todd Howard discute de Starfield et de Bethesda Game Studios

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca