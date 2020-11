Critique – FIFA 21

FIFA 21 fait son spectacle

À l’image de NHL 21, FIFA 21 est la nouvelle itération annuelle du jeu de football, le vrai, celui qui se joue avec les pieds et sans protections outre-mesure, conçue par les développeurs de EA Canada de Vancouver (ou plutôt Burnaby) en Colombie-Britannique. On y retrouve tous les modes jeu présent dans le précédent y compris le mode Volta.

Le mode Volta, c’est bien sûr le retour de FIFA Street avec des matchs en 4 contre 4 dans des terrains beaucoup plus ramassés avec des cages bien plus petites. L’accent est mis sur la technique, les dribbles, les figures possibles avec la balle. On peut également utiliser les murs à notre avantage et se servir des rebonds pour faire des passes ou marquer des buts. C’est également dans ce mode que l’on va retrouver la partie plus scénarisée. On y incarne un joueur en devenir et son équipe qui démarre à Sao Paulo avant de tomber nez à nez avec l’une des stars du foot brésilien, Kaka. Ce ne sera pas la seule légende que l’on pourra croiser car Thierry Henry et Zinédine Zidane sont également de la partie.

Si ce mode très intéressant ne justifie tout de même pas à lui seul l’achat de FIFA 21, on se rassure en se disant que de nombreux autres sont disponibles. Vous êtes tenté par une carrière en tant que joueur ou entraîneur? Pas de problème, il y a un mode pour ça. Idem pour l’entraînement, les tournois, le jeu en ligne, et bien sûr le FIFA Ultimate Team.

Côté matchs purs, on reste en terrain connu. Les rencontres se disputent comme à l’accoutumée. On a les mêmes options de personnalisation que d’habitude. De la difficulté aux angles de caméra en passant par la langue des commentateurs. Tout est là. On notera tout de même la possibilité de pouvoir faire ses propres règles maison comme abolir l’arbitrage, rétablir le but en or et bien d’autres.

Si vous avez FIFA 20, rien ne presse pour passer à cette nouvelle itération qui n’est pas si différente, à moins d’être vraiment fan. Pour les autres, il s’agit d’un bon investissement qui vous tiendra occuper pendant des heures.

Verdict Les plus Le réalisme

Les nombreux modes de jeu

Les règles maison

Le mode narratif dans Volta Les moins Le manque de nouveauté par rapport à FIFA 20 Note finale



7 / 10





Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca