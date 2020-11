Désolé, P.T. ne sera pas compatible PlayStation 5

Le court jeu d’horreur Playable Teaser (mieux connu sous son abbréviation P.T.) que je considère parmi les meilleurs dans son genre ne sera pas compatible avec la console PlayStation 5. Le projet créé par Kojima Productions fonctionnait pourtant sans anicroche sur la prochaine console de Sony. C’était avant « une décision prise par un éditeur », en l’occurrence Konami.

P.T. a un statut mythique dans l’industrie pour plusieurs raisons, la première étant qu’il se voulait un avant-goût de Silent Hills. Hideo Kojima travaillait avec le réalisateur Guillermo Del Toro et l’acteur Norman Reedus (The Walking Dead) pour créer un jeu d’horreur incroyable. Comme nous le savons aujourd’hui, Konami a décidé de ne pas aller de l’avant avec cette production, laissant P.T. et son avenir dans l’ombre.

L’expérience P.T. est difficile à vivre pour les nouveaux joueurs, car sa distribution est très limitée. Il n’est plus possible de télécharger le fichier, donc seules les consoles PlayStation 4 où le teaser était déjà installé sont valides. Ce pourquoi la plupart du temps, elles se vendent plus cher que les modèles sans la « démo ».

D’un point de vue accessibilité et préservation de l’industrie, il aurait été intéressant d’être en mesure de transférer P.T. sur console PlayStation 5. La décision de Konami semble motivée par une rancune envers Hideo Kojima qui, rappelons-le, est à la tête de Kojima Productions depuis 2015 après sa restructuration comme studio indépendant.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca