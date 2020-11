La trilogie Mass Effect de retour en HD

Après des mois de suspense, Electronic Arts annonce enfin le retour de la trilogie de science-fiction à succès Mass Effect. Le studio BioWare est en charge de Mass Effect Legendary Edition, qui rassemble trois jeux classiques sous un même toit ainsi que leurs contenus téléchargeables (DLCs).

Ce qui était le secret le moins bien gardé de l’industrie tombe pile-poil sur le N7 Day, journée de célébration de la série Mass Effect dont le premier opus a vu le jour en novembre 2007. Ce passage à la modernité pour le Commandant Shepard et ses nombreux alliés promet plusieurs choses, à commencer par une rehausse visuelle significative : textures en haute définition, fréquence d’images amélioré (framerate), modèles de personnages encore plus détaillés, etc.

La trilogie originale est captivante et les ajustements par rapport aux versions antécédentes devraient corriger plusieurs des lacunes soulevées à l’époque. Mass Effect Legendary Edition sera déployée au printemps 2021 sur PC et consoles. Il ne s’agit pas de remakes mais bien de remasters des jeux parus entre 2007 et 2012.

Un nouveau Mass Effect aussi en chantier

Le fiasco Mass Effect: Andromeda fait encore mal à la série plus de trois ans après sa sortie. Certains pensaient, à tord, que c’était suffisant pour tuer la série. Il n’en est rien : Electronic Arts et BioWare ont aussi confirmé la venue d’un nouveau jeu dans la franchise Mass Effect.

Le prochain jeu de la série sera développé par « une équipe de vétérans » puisée au sein de BioWare. Casey Hudson pourrait reprendre son rôle de directeur créatif, lui qui avait travaillé sur la trilogie d’origine. Une autre possibilité peut-être moins réjouissante pour les fans serait que Mac Walters tente de se racheter après avoir travaillé sur Mass Effect: Andromeda.

Quoi qu’il en soit, l’avenir semble prometteur pour les fans de Mass Effect!

Vidéo : Mass Effect Legendary Edition

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca