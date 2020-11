Hellpoint sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S en 2021

Le jeu Hellpoint, développé par le studio québécois Cradle Games, sera aussi sur les consoles de prochaines générations en 2021. L’annonce a été faite via la page du studio sur Facebook.

Les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One sont disponibles depuis le 30 juillet dernier. Le jeu a reçu un accueil mitigé de la critique et des joueurs, avec une note de 64 sur Metacritic pour la version PC.

Les versions PS5 et Xbox Series X proposeront un mode Performance et un mode Qualité.

Performance : Une résolution de 4K (Dynamique) à 60 images par seconde

Qualité : Une résolution de 4K (Native) à 30 images par seconde.

Aucun détail pour les performances sur la Xbox Series S. Les versions PS5 et Xbox Series X | S seront gratuites à ceux et celles qui ont déjà acheté le jeu sur PS4 et Xbox One.

Évidemment Hellpoint sera rétrocompatible dès la sortie des consoles PS5 et Xbox Series X | S en novembre. Une mise à jour viendra ajouter l’option unlock framerate afin que profiter pleinement de la puissance de ces nouvelles consoles.

La version Nintendo Switch est toujours prévue pour le 13 novembre prochain.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca