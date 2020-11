Nintendo sort les gros canons pour le Vendredi fou

Par voie de communiqué, Nintendo Canada a annoncé ses plans pour les ventes du Vendredi fou. Peut-être mieux connu en tant que Black Friday, cet événement d’une journée met de l’avant une tonne de soldes.

Pour le camp Nintendo, une console Switch sera offerte à 399,99 $ avec un code de téléchargement de la version numérique du jeu Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de trois mois au service Nintendo Switch Online (NSO). L’ensemble sera disponible à compter du 22 novembre.

Plusieurs jeux à succès de la Switch seront offerts à 49,99 $ au lieu de 79,99 $, ce sera le cas notamment de Super Mario Maker 2, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem: Three Houses, Mario Tennis Aces, Yoshi’s Crafted World, Splatoon 2 et New Super Mario Bros. U Deluxe.

De leur côté, les jeux Pokémon: Let’s Go, Pikachu! et Pokémon: Let’s Go, Eevee! verront leur prix de vente fondre à 39,99 $ chacun, soit une économie de 50 %.

« Lorsque les gens font leurs achats des Fêtes cette année, nous souhaitons leur offrir un éventail de choix pour passer du temps en famille ensemble grâce au plaisir captivant de la Nintendo Switch », a déclaré Dominic Gross, directeur général de Nintendo du Canada. « Le Vendredi fou est l’occasion idéale pour les acheteurs de s’offrir également une console Nintendo Switch, avec un nouvel ensemble offrant une connexion instantanée à Nintendo Switch Online, ainsi que des offres sur notre éventail de jeux. »

Une variété d’offres numériques sera également disponible pour le Vendredi Fou dans le Nintendo eShop sur Switch. Les détails sur le calendrier de la promotion et les titres présentés seront divulgués par le fabricant à une date ultérieure.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca