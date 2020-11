M1: Apple présente ses nouveaux Mac et sa nouvelle puce

Apple présente la nouvelle puce pour ses Mac, M1

On le savait, Apple devait annoncer son premier ordinateur équipé de sa propre puce, délaissant le processeur d’Intel au passage. C’est désormais chose faite mais la marque aimant toujours surprendre elle n’a pas révélé un ordinateur mais bien trois! La présentation a débuté avec une description très détaillée du nouveau SoC « System on a Chip ». En gros, au lieu que le processeur central, le processeur graphique et d’autres éléments soient éclatés aux quatre coins de l’ordinateur, ils sont rassemblés dans une même puce.

Baptisée M1, cette dernière propose des performances assez incroyables. Elle comptabilise plus de 16 milliards de transistors soit 5 de plus que la puce A14 Bionic qui équipe l’iPad Air et l’iPhone 12 (en passant, nos tests sont en cours et seront bientôt disponibles). Elle est optimisée au maximum permettant de battre à plate couture les autres ordinateurs sur le marché. Elle est près de 2 à 3 fois plus rapide que les anciens modèles. Les applications s’ouvrent instantanément tout en gardant l’appareil le plus silencieux possible.

Crédit: Apple

En ce qui concerne les ordinateurs, les premiers à recevoir cette puce seront donc le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini. Disponibles en précommande dès maintenant à respectivement 1299$, 1699$ et 899$, ces machines seront livrées dès la semaine prochaine. De plus, si vous êtes étudiant ou travailler dans ce secteur, vous pouvez bénéficier de réductions de même que si vous échangez votre ancien appareil.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca