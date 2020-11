Les 10 plus belles statues du studio PureArts!

CYBERPUNK 2077 – JOHNNY SILVERHAND

Le personnage de Keenu Reeves dans Cyberpunk 2077 s’annonce aussi emblématique que ses précédents rôles au cinéma. Pour marquer le coup, le studio polonais CD Projekt Red et PureArts ont collaboré pour créer cette impressionnante statue de Johnny Silverhand !

Statue à l’échelle 1/4 (21 pouces / 53.35 cm de hauteur), elle vient avec un écran LCD de 34 cm qui présente des extraits du jeu et un système de double haut-parleurs. Les lunettes de soleil, cigarette et armes sont interchangeables. La version de luxe vient avec une réplique ¼ de la guitare de Johnny.

Chaque version est limitée à 2077 unités ! Livraison disponible partout dans le monde et prévue pour 2021.

Prix : 1112,70 $ pour la version régulière, 1178,23 $ pour la version de luxe

Précommande disponible sur le site PureArts.com

CYBERPUNK 2077 – V

Le héros du jeu Cyberpunk 2077 aura aussi la chance d’être immortalisé en figurine de collection. V aura le droit à une figurine articulée avec plus de 30 points d’articulation. Échelle 1/6 (11,5 pouces / 29 cm de hauteur), la figurine inclut aussi un système LED à l’intérieur du col du blouson et des semelles.

Livraison disponible partout dans le monde et prévue pour 2021.

ASSASSIN’S CREED – EIVOR

Disponible à l’échelle 1/4 (25 pouces / 64 cm de hauteur), cette statue présente le héros d’Assassin’s Creed Valhalla devant le Totem du Dieu Odin. Elle fait partie de la collection Animus.

Il sera possible de changer la tête d’Eivor pour passer de la version masculine du personnage à la version féminine. Un système LED est intégré dans le modèle. Seulement 2500 unités seront fabriquées.

Prix : 981,64 $, en précommande chez PureArts et chez Geek & Co.

ASSASSIN’S CREED – BAYEK

Disponible à l’échelle 1/4 (34 pouces / 85,8 cm de hauteur), cette statue présente Bayek, le héros d’Assassin’s Creed Origins, aux côtés de sa fidèle amie à plume, Senu. Un système LED pour l’Animus est intégré dans le modèle. Elle fait partie de la collection Animus et seulement 1500 exemplaires ont été fabriqués.

Prix : 901,69 $, disponible chez PureArts et chez Geek & Co.

DARK SOULS – YHORM

Bandai Namco et PureArts ont collaboré afin de créer cette statue du fameux Yhorm Le Géant, du jeu Dark Souls III. Un système LED est intégré dans le modèle afin de créer l’effet de cendre brûlante sur sa peau.

Disponible à 750 exemplaires pour la version à l’échelle 1/12 (52 cm de hauteur) et 2000 exemplaires pour la version à l’échelle 1/18 (35 cm de hauteur).

GHOST RECON BREAKPOINT – COLE D. WALKER

Voici une statue du chef des Wolves du tout dernier jeu Ghost Recon d’Ubisoft. Disponible à l’échelle 1/4 (22,4 pouces / 57 cm de hauteur), seulement 1000 exemplaires ont été fabriqués.

La statue vient avec plusieurs armes interchangeables pour la main droite de Walker et un système de LED intégré au modèle afin de rendre le feu plus brillant.

Prix : 823,05 $, disponible chez PureArts et chez Geek & Co.

WATCH DOGS – MARCUS ET WRENCH

Marcus et Wrench, les 2 héros du jeu Watch Dogs 2, sont réunis dans cette statue de collection. Avec tous les accessoires disponibles avec ces statues à l’échelle 1/4, il est possible de former jusqu’à 12 combinaisons différentes.

Disponible seulement pour les résidents d’Amérique du Nord et du Sud. 1000 exemplaires par personnage ont été fabriqués.

TEKKEN 7 – DEVIL JIN

Basé sur le démon Devil Jin, cette statue à l’échelle 1/4 (26,8 pouces / 68 cm de hauteur) saura plaire aux nombreux admirateurs du jeu de combat Tekken 7. Un système LED est intégré dans le modèle afin d’illuminer le personnage.

Seulement 1500 exemplaires sont disponibles. Possibilité de livraison partout dans le monde.

Prix : 981,64 $, disponible chez PureArts.

STAR WARS – STORMTROOPER

Énorme statue à l’échelle 1/3 d’un Stormtrooper de la franchise Star Wars. C’est une collaboration entre PureArts et Andrew Ainsworth, le créateur du design original des Stormtrooper dans le tout premier film Star Wars : A New Hope.

Faisant 63 cm de hauteur (25 pouces), cette statue est disponible seulement pour les résidents de l’Europe, UK, Moyen-Orient, Chine, Afrique et le Japon.

Prix : 1440,35 $, disponible chez PureArts.

COURT OF THE DEAD – GETHSEMONI, XIALL ET VALKYRIES

Basé sur la franchise Court of the Dead, ces statues à l’échelle 1/8 sont les plus abordables disponibles sur ce site. Vous avez le choix entre Kier (La vengeance de Valkyrie), Xiall (Vision d’Osteomancer) et Gethsemoni (L’incantation de la Reine). 2000 exemplaires de chaque figurine ont été fabriqués.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca