Overcooked! All You Can Eat disponible dès aujourd’hui

Team17 et le studio Ghost Town Games confirment l’arrivée d’Overcooked! All You Can Eat aujourd’hui sur PlayStation 5 et Xbox Series. Cette sortie regroupe Overcooked! et Overcooked! 2 ainsi que tous les contenus téléchargeables (DLCs) à ce jour. Cela représente plus de 200 missions où vous tenterez de servir le plus de plats à vos clients dans des cuisines souvent chaotiques.

En plus de ces contenus, Overcooked! All You Can Eat compte sur une aventure exclusive intitulée The Peckish Rises. Cette dernière ajoute sept niveaux et trois nouveaux chefs. Le tout présenté dans un savoureux 4K à 60 images par seconde. Pour la première fois, les niveaux du premier Overcooked! seront jouables en ligne. Ghost Town Games prévoit même ajouter une fonctionnalité cross-play en multi sous forme de mise à jour gratuite plus tard, autrement dit la possibilité de jouer avec des chefs sur une plateforme autre que la sienne.

Fait à noter, Overcooked! All You Can Eat comprend aussi de nouvelles options d’accessibilité. Par exemple, la possibilité d’augmenter le chrono pour chaque mission, augmenter le score donné pour chaque plat complété, augmenter le temps pour compléter chaque recette et même la possibilité de retirer l’expiration des commandes. L’accessibilité se présente aussi sous forme de textes plus faciles à lire pour les personnes dyslexiques, une interface utilisateur extensible et des indicateurs de chefs pour les daltoniens.

Pour l’instant, Overcooked! All You Can Eat ne sera distribué que sous forme numérique avec une version physique prévue à une date ultérieure.

Bande-annonce : Overcooked! All You Can Eat

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca