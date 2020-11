Capcom : énorme fuite de données suite à un piratage

Le 2 novembre dernier, des pirates informatiques ont été en mesure d’accéder aux serveurs de Capcom et voler plus d’un téraoctet de données sensibles : annonces sous accord de confidentialité, adresses courriel, visas, passeports, codes source, documents conceptuels, rapports financiers et plus encore. L’affaire est telle que Capcom a annoncé travailler avec la police pour tenter de mettre la main au collet des personnes responsables de cette cyberattaque.

Cela étant dit, le mal est déjà fait. L’énorme fichier pouvait être téléchargé grâce à un lien Google Drive puisque Capcom n’a pas payé les 11 millions demandés par le rançongiciel Ragnar Locker. Le message adressé à la compagnie (voir ci-dessous) nomme l’étendue des dégâts aux studios de Capcom situés au Japon, aux États-Unis et au Canada…même si cette dernière filiale n’existe plus.

Voici un résumé des informations fuitées concernant les projets en cours à Capcom (merci ResetEra) :

Resident Evil Village est prévu à la fin du mois d’avril 2021 et aura droit à une démo

est prévu à la fin du mois d’avril 2021 et aura droit à une démo Un nouveau Resident Evil de type Battle Royale est en préparation avec le nom de code Project Highway / Village Online

Une collection Ace Attorney est en préparation sur PlayStation 4 et Switch. Elle comprend les trois premiers jeux DS ainsi que The Great Ace Attorney: The Adventure of Ry?nosuke Naruhod? (Dai Gyakuten Saiban: Naruhod? Ry?nosuke no B?ken) 1 et 2

est en préparation sur PlayStation 4 et Switch. Elle comprend les trois premiers jeux DS ainsi que (Dai Gyakuten Saiban: Naruhod? Ry?nosuke no B?ken) 1 et 2 Un nouveau project sur Switch avec le nom de code Guillotine sera lancé en février 2021 et en mai 2021 sur d’autres plateformes

Projet Reiwa en mai, mais nous ne savons rien à son sujet

Monster Hunter Rise sur PC à l’automne 2021, des démos sont prévues sur Switch en janvier et en mars 2021

sur PC à l’automne 2021, des démos sont prévues sur Switch en janvier et en mars 2021 Monster Hunter Stories 2 sera distribué sur PC et Switch en juin 2021 (date visée). Il s’agit d’un jeu de rôle solo et coop avec des modes PVP, des extensions payantes, des quêtes supplémentaires gratuites après le lancement, des éléments cosmétiques payants (microtransactions) et compatible avec certaines figurines Amiibo.

sera distribué sur PC et Switch en juin 2021 (date visée). Il s’agit d’un jeu de rôle solo et coop avec des modes PVP, des extensions payantes, des quêtes supplémentaires gratuites après le lancement, des éléments cosmétiques payants (microtransactions) et compatible avec certaines figurines Amiibo. Resident Evil 4 sera de retour en réalité virtuelle (VR)

sera de retour en réalité virtuelle (VR) Un shooter est en développement avec le nom de code Shield. Il vise la clientèle des influenceurs / streameurs

Évidemment, certaines informations ont pu changer depuis, car des fichiers datent de quelques années. En plus des nombreuses informations énumérées ci-dessus, nous apprenons que Capcom a été payé 10 millions US pour les portages de Resident Evil 7 et Resident Evil 8 sur Stadia. De son côté, Sony a payé 5 millions US pour l’exclusivité temporaire, le mode RV, le DLC temporaire et la démo exclusive de Resident Evil 7.

Comme si ce n’était pas assez, la fuite donne aussi accès au code source des jeux Devil May Cry 2 et Umbrella Chronicles. Une situation qui rappelle un peu celle vécue par Nintendo cette année où le code source de nombreux classiques a fuité sur la toile, notamment Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca