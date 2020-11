Premières impressions – Puyo Puyo Tetris 2

Le premier Puyo Puyo Tetris était ce rassemblement improbable de deux franchises de jeux de puzzle légendaires; un incontournable pour toute librairie de console portable qui se respecte. Il sera de retour en décembre avec le même concept complètement fou, en plus de nombreux ajouts!

Si le premier jeu vous a échappé, sachez que c’est beaucoup plus qu’un 2 pour 1 sur les jeux de casse-tête. En plus de contenir les versions classiques des jeux Puyo Puyo et Tetris, deux modes spéciaux mélangeaient les deux mécaniques… dans la même partie! Dans le mode Swap, vous devez gérer un plateau de Tetris et un de Puyo Puyo, qui alterne après un temps défini. Dans le mode Fusion, les Puyo et les Tetriminos se mélangent sur le même plateau!

Il offre aussi quelques modes supplémentaires, comme Party, où des items à la Mario Kart viendront chambouler votre plateau. Big Bang propose quant à lui le défi de vider des écrans prédéterminés en utilisant les pièces qui vous sont fournies. Comme toujours, tous les modes sont jouables en ligne ou en local jusqu’à 4 joueurs.

Le mode aventure est de retour et vous proposera une multitude de défis variés en plus d’une histoire rigolote qui met en scène les 28 personnages jouables. Il est aussi une excellente façon de s’améliorer à Tetris et Puyo Puyo!

La grande nouveauté, c’est le mode «Skill Battle». Un combat en tag-team à trois personnages pour chaque joueur, dans lequel vous devrez utiliser judicieusement vos points de magie pour infliger des points de dégâts à l’adversaire. C’est pratiquement comme un RPG tactique: vous pouvez équiper des items, qui augmenteront vos points d’attaque, de défense et de récupération (comme les Spirits dans Super Smash Bros Ultimate). C’est franchement amusant, et surtout une excuse pour passer encore plus d’heures devant ce jeu addictif.

Sega ont déjà planifié de supporter le jeu avec des mises à jour gratuites après le lancement. À suivre!

Nous vous donnerons plus de détails dans notre critique complète plus près de la date de sortie. Puyo Puyo Tetris 2 sera disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Xbos Series X et Nintendo Switch le 8 décembre prochain, et sur Steam en début 2021.

Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca